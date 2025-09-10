Harry incontra re Carlo III. Un tè tra padre e figlio dopo 18 mesi senza vedersi

Londra, 10 settembre 2025 - Nella cornice di Clarence House a Londra c'è stato l'atteso incontro tra Re Carlo III e il figlio Harry. L'occasione è stata il viaggio del duca di Sussex nel Regno Unito, senza moglie e figli, per diversi eventi di beneficenza e per l'anniversario della morte della nonna nonna, la regina Elisabetta II.

I due non si vedevano da oltre un anno e mezzo, quando Harry era volato nel Regno Unito per vedere Carlo nel febbraio 2024, dopo aver appreso della sua diagnosi di cancro. Secondo quanto riferisce la Bbc, l'incontro è durato 55 minuti, durante i quali padre e figlio hanno bevuto un tè insieme.

Il principe Harry lascia Clarence House

Il faccia a faccia è visto dagli esperti della corona come un primo passo per migliorare i rapporti tra i due e ricostruire la fiducia in quello che è stato un rapporto a volte teso.

Il principe parteciperà adesso a un ricevimento collegato agli Invictus Games, da lui stesso lanciati nel 2014 come torneo per veterani e personale militare infortunato. Il duca domani concluderà la sua visita in patria, senza vedere il fratello William.

Harry a maggio aveva lanciato un clamoroso appello in tv alla "riconciliazione" coi Windsor, in particolare col padre visti i conflitti che permangono col fratello William, richiamando le stesse condizioni di salute del sovrano.

Stamane il sovrano ha preso l'aereo partendo da Balmoral, in Scozia, dove aveva trascorso le vacanze estive secondo la tradizione dei Windsor, per essere all'appuntamento col figlio. Carlo aveva mostrato il desiderio di ricucire la frattura con il secondogenito già a luglio con l'incontro segreto fra Meredith Maines, braccio destro della struttura che assiste il duca di Sussex, e Tobyn Andreae, responsabile della comunicazione di Buckingham Palace. E a cui partecipò anche Liam Maguire, consulente di Harry e Meghan per le pubbliche relazioni.

Distanza al momento ancora incolmabile invece con il fratello: mentre Harry era a Windsor alla tomba della nonna, il fratello William e la moglie Kate si trovavano a una decina di chilometri di distanza per ricordare la regina Elisabetta in un evento organizzato dal National Federation of Women's Institute.