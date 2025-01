Harry si accorda con Murdoch: niente processo al Sun (e tanti soldi per il principe)

Lobndra, 22 gennaio 2025 – Il principe Harry ha raggiunto un accordo con il gruppo di Rupert Murdoch e farà cadere la causa per violazione della privacy e raccolta illegale di informazioni contro l’editore del tabloid The Sun, accusato di aver spiato nella sua vita dal 1996 e il 2011.

Il secondogenito di Re Carlo III ha ottenuto una lunga lettera di scuse pubblicata da News Group Newspapers insieme a una “somma sostanziale”, al momento imprecisata. Lo ha annunciato il suo avvocato, David Sherborne, all’Alta corte di Londra prima che il processo iniziasse.

"NGN offre scuse complete e inequivocabili al Duca di Sussex per la grave intrusione del Sun tra il 1996 e il 2011 nella sua vita privata – ha detto il legale – compresi episodi di attività illegali svolte da investigatori privati ​​che lavorano per The Sun”. NGN si scusa inoltre con il Duca “per l'impatto su di lui dell'ampia copertura e della grave intrusione nella sua vita privata, nonché nella vita privata di Diana, Principessa del Galles, sua defunta madre, in particolare durante la sua giovinezza."

Il processo sarebbe dovuto cominciare ieri ma l’udienza è stata rinviata più volte per consentire le trattative tra le due parti, anche con una certa irritazione da parte del giudice Timothy Fancourt, alla fine costretto ad aggiornare la Corte ad oggi. A influire sul prolungarsi dei negoziati c'è stata anche la differenza di fuso orario tra il Regno Unito e la California, dove vive il principe Harry insieme alla moglie Meghan dopo lo strappo dalla famiglia reale britannica nel 2020 e il trasferimento negli Usa.

Questa azione legale è solo una fra quelle avviate dal duca di Sussex nella sua crociata contro la stampa popolare del Regno Unito. Ed è solo una delle 1300 intentate da altri ricorrenti contro News Group Newspaper, tutte risolte eccetto quella dell’ex parlamentare britannico Tom Watson. L’azienda di Murdoch è stata accusata di aver frugato nella vita dei ricorrenti con metodi invasivi, anche ricorrendo all’hackeraggio dei telefonini.

Notizia in aggiornamento