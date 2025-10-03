Hamas risponde a Trump e Netanyahu: “Bisogno di più tempo per studiare il piano di pace”

Roma, 3 ottobre 2025 – Hamas ha bisogno di più tempo per studiare il piano di pace per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sostenuto dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. “Hamas sta ancora proseguendo le consultazioni sul piano di Trump... e ha informato i mediatori che le consultazioni sono in corso e richiedono tempo”, ha dichiarato un funzionario a condizione di anonimato. Martedì Trump ha dato ad Hamas un ultimatum di “tre o quattro giorni” per accettare il suo piano per porre fine alla guerra nei territori palestinesi.

Le prime oservazioni al piano

Intanto già ieri si erano diffuse indiscrezioni secondo le quali le osservazioni preliminari di Hamas sul piano americano per Gaza sono state trasmesse ieri al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dall'emiro del Qatar. Lo ha scritto il quotidiano libanese al Akhbar, segnalando che queste osservazioni sono state riportate nel corso di una telefonata. Il quotidiano ha riportato inoltre, citando alcune fonti, che i funzionari americani hanno chiarito al Cairo che il piano di Trump rappresenta "l'ultima opportunità" prima di consentire a Israele di condurre un'operazione militare su larga scala a Gaza per eliminare Hamas e altre organizzazioni terroristiche locali.