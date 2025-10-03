Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
EsteriHamas risponde a Trump e Netanyahu: “Bisogno di più tempo per studiare il piano di pace”
3 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Hamas risponde a Trump e Netanyahu: “Bisogno di più tempo per studiare il piano di pace”

Hamas risponde a Trump e Netanyahu: “Bisogno di più tempo per studiare il piano di pace”

Dopo aver fatto pervenire al presidente degli Stati Uniti le prime osservazioni sulla proposta di pace, il vertici di Hamas avrebbero chiesto più tempo, rispetto alle 78 ore concesse da Trump, per analizzare il piano

Gaza devastata dalla guerra

Gaza devastata dalla guerra

Per approfondire:

Roma, 3 ottobre 2025 – Hamas ha bisogno di più tempo per studiare il piano di pace per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sostenuto dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. “Hamas sta ancora proseguendo le consultazioni sul piano di Trump... e ha informato i mediatori che le consultazioni sono in corso e richiedono tempo”, ha dichiarato un funzionario a condizione di anonimato. Martedì Trump ha dato ad Hamas un ultimatum di “tre o quattro giorni” per accettare il suo piano per porre fine alla guerra nei territori palestinesi.

Hamas risponde a Trump e Netanyahu: “Bisogno di più tempo per studiare il piano di pace”

Le prime oservazioni al piano

Intanto già ieri si erano diffuse indiscrezioni secondo le quali le osservazioni preliminari di Hamas sul piano americano per Gaza sono state trasmesse ieri al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dall'emiro del Qatar. Lo ha scritto il quotidiano libanese al Akhbar, segnalando che queste osservazioni sono state riportate nel corso di una telefonata. Il quotidiano ha riportato inoltre, citando alcune fonti, che i funzionari americani hanno chiarito al Cairo che il piano di Trump rappresenta "l'ultima opportunità" prima di consentire a Israele di condurre un'operazione militare su larga scala a Gaza per eliminare Hamas e altre organizzazioni terroristiche locali.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata