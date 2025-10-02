Piano Trump per Gaza, “Hamas pronta ad accettarlo”. Ma chiede alcune modifiche

Roma, 2 ottobre 2025 – Nonostante l'ala militare di Hamas (come riferisce la BBC) abbia bocciato il piano del presidente Usa Donald Trump in quanto ritiene che sia stato concepito per porre fine al gruppo islamista, emerge un cauto ottimismo sul via libera all’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia. I mediatori arabi hanno avuto colloqui produttivi con Hamas e una risposta “positiva” potrebbe arrivare già oggi. Lo dice al Times of Israel una fonte vicina ai negoziati. La fonte chiarisce che, anche se la risposta di Hamas sarà “positiva”, richiederà comunque diverse modifiche alla proposta israeliana, proprio come il primo ministro Benjamin Netanyahu è riuscito ad apportare modifiche nei giorni precedenti alla pubblicazione del piano. Secondo la fonte, il Qatar stesso ha contattato gli Stati Uniti per modificare alcune parti del piano.

Tra le difficoltà emerse, come fa sapere l'agenzia di stampa palestinese Ma'an news, ci sarebbe la difficoltà di rilasciare tutti gli ostaggi ancora in vita e consegnare i corpi di quelli uccisi all'Idf entro 72 ore, come previsto dal piano del presidente degli Stati Uniti qualora si raggiungesse l'accordo. Hamas ha indicato che il problema principale è che “l'organizzazione non è in grado di comunicare con i gruppi che tengono prigionieri i rapiti a causa dell'intensità delle operazioni israeliane a Gaza, e non dispone di informazioni accurate sulla posizione e sulle attuali condizioni di salute dei detenuti”.

Si ritiene che a Gaza siano rimasti 48 ostaggi, di cui solo 20 sarebbero ancora vivi. Il piano prevede la consegna di tutti gli israeliani tenuti prigionieri entro le prime 72 ore del cessate il fuoco. La loro liberazione porterebbe quindi alla perdita dell'unica merce di scambio in mano all'organizzazione. Nonostante la garanzia di Trump che Israele rispetterà i termini dell’accordo, all'interno di Hamas c’è chi teme che l’Idf possa riprendere le operazioni militari una volta ottenuta la liberazione degli ostaggi.