Medio Oriente, premier Qatar: “Hamas non sa dove sono 40 ostaggi, li deve cercare”

Roma, 27 novembre 2023 - Oggi scade la tregua tra Hamas e Israele, e potrebbe venire prolungata se i miliziani palestinesi rilasciassero altri ostaggi. Ma quel 'se' non è da sottovalutare: infatti lo sceicco Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, il premier del Qatar, Paese che conduce le trattative tra le due fazioni, ha rivelato al Financial Times che in realtà Hamas non sa di preciso dove siano questi 40 ostaggi, donne e bambini, detenuti da civili, da bande o da altre fazioni di Gaza. "Non abbiamo ancora informazioni chiare su quanti possano trovarne perché... uno degli scopi" della pausa umanitaria "è che Hamas abbia il tempo di cercare il resto delle persone scomparse", ha spiegato al-Thani.

Complessivamente finora sono stati liberati 54 ostaggi da parte di Hamas e 117 prigionieri da parte di Israele, e oggi dovrebbero essere rilasciati altri 11 israeliani. Ma nell'elenco consegnato da Hamas nella notte, riferiscono i funzionari israeliani, è "problematico", e sono in corso altri negoziati per modificarlo.

Inoltre i mediatori Egitto e Qatar, oltre a cercare di estendere la tregua, stanno anche cercando di ampliare l'elenco degli ostaggi agli uomini anziani che, potrebbero essere rilasciati insieme a donne e bambini. Finora Hamas ha rifiutato di rilasciare uomini israeliani non anziani, anche se civili.