Hamas, morto il leader Mohammed Sinwar. “Ucciso in un raid di Israele sulla Striscia di Gaza”

Gaza City, 18 maggio 2025 – Mohammed Sinwar è morto. Il fratello del defunto capo politico di Hamas, di cui aveva preso il posto come leader dell'organizzazione, è stato ucciso in uno dei raid aerei israeliani della scorsa settimana. "Sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale, secondo tutte le indicazioni Mohammed Sinwar è stato eliminato", ha detto il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, dinanzi alla Commissione Affari Esteri e Difesa, dopo che i media arabi hanno diffuso la notizia del ritrovamento del corpo in un tunnel a Khan Yunis.

Nella foto grande Yahya Sinwar, ex leader di Hamas, e nella piccola il fratello Mohammed che gli era succeduto alla guida (Afp/Wikipedia)

Mohammed Sinwar, 49 anni, era considerato intransigente quanto suo fratello Yahya, ma molto più esperto militarmente. Secondo le Idf, ha comandato la Brigata Khan Younis fino al 2016. Si ritiene che sia stato uno dei principali pianificatori dell'attacco terroristico del 7 ottobre contro Israele insieme a Yahya (ucciso a Rafah a ottobre dell’anno scorso). Dall'inizio della guerra, era rimasto nascosto, insieme a molti dei leader di Hamas a Gaza. Nel febbraio 2024, l'esercito israeliano ha dichiarato di aver localizzato il suo ufficio nella parte occidentale di Khan Younis. Per l'ex ambasciatore statunitense in Israele, Dan Shapiro, Sinwar rappresentava probabilmente un ostacolo ai negoziati di pace.

È invece ancora vivo un altro fratello: Zakaria. Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento, l'uomo, professore di storia moderna e contemporanea all'Università Islamica di Gaza e fratello di Yahya e Muhammad Sinwar, non è rimasto ucciso la notte scorsa nel raid a Nuseirat, nella parte centrale della Striscia. Stando al media arabo Roya News, Sinwar è in condizioni critiche. Secondo al Jazeera, l'uomo era stato portato in obitorio e messo già nella cella frigorifera visto che i medici ne avevano decretato il decesso. Poi però "sono stati rilevati segni di vita" ed è stato quindi ricoverato in terapia intensiva. Nell'attacco sono rimasti uccisi tre dei suoi figli.