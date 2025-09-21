Hamas minaccia gli ostaggi

Israele non allenta la pressione su Gaza City con pesanti attacchi e decine di morti civili, mentre Hamas minaccia Tel Aviv alludendo al fatto che gli ostaggi prigionieri nella Striscia (48 fra vivi e morti) non saranno mai ritrovati.

BOMBE SU GAZA CITY

Sono almeno 71 le persone rimaste uccise nella Striscia ieri, di cui 56 a Gaza city, nell’anello di fuoco che accerchia diversi quartieri della città. Tra le vittime degli attacchi aerei, si contano anche il fratello e la cognata di Mohammed Abu Salmiya, direttore dell’ospedale Al-Shifa, il più grande della città. Secondo i dati raccolti dall’organizzazione indipendente Acled, specializzata nel monitoraggio delle violenze, 15 su 16 persone uccise dall’Idf dall’inizio dell’offensiva del marzo scorso sono civili. Circa metà dei residenti di Gaza City (400mila persone) hanno lasciato la città ma molti non se ne sono andati perché impossibilitati a muoversi.

Sempre ieri Hamas ha divulgato un’immagine propagandistica dei 48 ostaggi nella Striscia – una ventina dei quali sarebbero ancora vivi -, in cui quest’ultimi vengono chiamati "Ron Arad", nome del navigatore dell’Aeronautica militare israeliana dichiarato disperso nel 1988 e mai ritrovato. Un messaggio che preoccupa molto le famiglie delle vittime. Decine di migliaia di persone si sono ritrovate anche ieri nella ‘piazza degli ostaggi di Tel Aviv’ per chiedere un accordo e la liberazione immediata. "Gli ostaggi – ha detto Donald Trump – potrebbero essere a maggior rischio (per l’avanzata di Israele, ndr), ma potrebbero anche essere liberati per questo motivo. In guerra accadono molte cose strane".

LO STATO DI PALESTINA

Mentre la situazione nella Striscia è sempre più drammatica, una decina di Paesi è pronta a formalizzare domani, a New York, durante una conferenza a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, il riconoscimento dello Stato di Palestina. La decisione, promossa dal presidente francese Emmanuel Macron e sostenuta, tra gli altri, da Australia, Belgio, Canada e Portogallo, mira a prendere le distanze dall’avanzata militare di Tel Aviv attraverso un’iniziativa diplomatica. "Il riconoscimento – ha detto Macron – fa parte di un piano di pace globale per la regione".

PAESI ARABI E TENSIONI

Israele deve fronteggiare anche tensioni con i vicini, a partire dall’Egitto. Secondo il quotidiano libanese al-Akhbar, Il Cairo è pronto a raddoppiare le truppe e a trasferire armi e aerei nella penisola del Sinai, al confine con Israele e Gaza. Un’azione che vuole fungere da "deterrente" nei confronti dr Tel Aviv – sostiene un funzionario militare egiziano – in vista di una possibile massiccia ondata di migrazione di palestinesi dalla Striscia, che il Cairo non vuole. Secondo il sito americano Axios, però, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha già richiesto a Donald Trump di fare pressione sull’Egitto. Non si sono risolte nemmeno le tensioni fra il Qatar e Israele. L’emiro Tamim bin Hamad Al-Thani, prima di riavviare la mediazione per un accordo di pace a Gaza, vuole infatti che Tel Aviv si scusi pubblicamente per l’attacco a Doha contro esponenti di Hamas. Sarebbe un passo indietro notevole per Netanyahu, ed è tutto da dimostrare che abbia intenzione di riprendere i negoziati.

ARRESTO DOPO 43 ANNI

Ieri in Cisgiordania l’Autorità palestinese ha arrestato il 70enne Hicham Harb, sospettato di essere la mente dell’attentato alla Sinagoga di Roma del 1982: cinque terroristi attaccarono il tempio con bombe a mano e mitra, uccidendo il piccolo Stefano Gaj Taché e ferendo decine di ebrei. Harb è accusato anche di aver ideato la successiva strage di Parigi al ristorante ebraico Jldenberg (sei vittime). Il presto il presidente dell’Autorità, Abu Mazen, e annunciato di voler subito chiedere l’estradizione.