Hamas, un manuale per gestire gli ostaggi: “Uccidete i problematici, separate donne e bambini dagli uomini”

Tel Aviv, 23 ottobre 2023 - Hamas ha fornito ai suoi uomini un manuale su come trattare gli ostaggi. Istruzioni terrificanti, che non tengono conto della vita umana: "Uccidete i problematici o chi pone una minaccia", o riunite alcuni ostaggi e usateli come "carne da cannone, assicurandovi che siano chiaramente visibili", si legge nelle istruzioni trovate in tasca dei miliziani palestinesi uccisi durante l'attacco del 7 ottobre.

Ostaggio israeliano in mano ad Hamas

L'ufficio stampa del governo israeliano ne ha diffuso le immagini dei testi e la loro traduzione, così si scopre che il "manuale" raccomanda di bendare gli ostaggi, legandogli i polsi e le caviglie. Le donne e i bambini vanno separati dagli uomini.

Nell'azione bisogna creare confusione, usando armi da fuoco, granate stordenti, minacciando torture o uccisioni e dando fuoco a numerosi luoghi perché è necessario mostrarsi forti e senza paura, e senza fornire alcuna informazione. Durante il raid vanno fatte riprese "il più possibile", senza però "sprecare le batterie".

In un secondo manuale trovato addosso a terroristi uccisi, vi erano i dettagli del piano per attaccare il kibbutz Sa'ad, con tanto di piantine e dettagli sulle difese, "per infliggere il maggior numero di perdite possibili, usare esplosivi e catturare ostaggi".

