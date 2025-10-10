“Hamas, incognita disarmo”. L’ambasciatore Sequi: serve fiducia. “L’altro nodo è il governo della Striscia”

Roma, 10 ottobre 2025 - “Il piano Trump è come una legge, a cui però mancano i decreti attuativi. Adesso è stato messo a punto il primo. E di questo accordo importantissimo, dobbiamo essere assolutamente felici. È una finestra di opportunità. Un cessate il fuoco che da grande vuole diventare una pace. Ma, per riuscirci, deve affrontare mille insidie». Parole dell’ambasciatore Ettore Francesco Sequi.

L’accordo raggiunto segna la fine della guerra o di una battaglia?

“Se per guerra intendiamo il confronto che c’è dal ’48 in poi, questa è una fase, certo non è la fine della guerra. I venti punti del piano rappresentano un’architettura incrementale di uscita dal conflitto: si parte dal cessate il fuoco e dalla liberazione degli ostaggi per poi arrivare agli aspetti più critici. Senza la garanzia che su tali aspetti si riesca a trovare un accordo”.

I palestinesi sfollati da Gaza City

Quali le principali criticità?

“Ci sono 4 assi portanti che sono critici: la sicurezza, nella quale rientrano il disarmo di Hamas, le garanzie per Gaza e la gestione del ritiro di Israele; la governance futura nella quale Hamas vuole avere un ruolo; la ricostruzione; e la legittimazione politica. Poi ci sono tre vincoli sistemici: l’equilibrio regionale; le dinamiche politiche interne israeliane, dalla tenuta del governo alla limitazione del ruolo dirompente dei coloni che continuano a erodere il territorio; e l’opinione pubblica palestinese”.

Cosa succederà dopo il rilascio degli ostaggi?

“Questa prima fase, passata l’euforia, rischia di essere percepita come una copia della tregua di gennaio. È stato intelligente impostare questo negoziato su vari accordi ad hoc, discussi di volta in volta, però è anche pericoloso. Se dovesse esserci qualche inciampo sulla seconda fase, le potenzialità del piano di Trump finiranno per arenarsi”.

Sui prossimi punti del piano Netanyahu sarà disposto a trattare?

“Penso che abbia fatto votare questa prima fase con la promessa di essere rigido sul prosieguo. Se Hamas rifiuta il disarmo e si propone per un ruolo politico, diretto o indiretto, gli israeliani manterranno una presenza militare a Gaza. Una situazione che si tradurrebbe in una fase di stallo”.

Il rilascio di Marwan Barghouti è stato tra gli ultimi punti di scontro di questa prima fase. Israele continua a dire che non è nella lista.

“Non è un caso se gli israeliani non vogliono che sia liberato Barghouti. Nel piano la costituzione di una statualità palestinese è condizionata all’attuazione di una, non ben specificata, ‘riforma dell’Autorità nazionale palestinese’. Il che equivale a dire no alla costituzione di uno Stato palestinese. In tale scenario Barghouti, uno dei leader più popolari in Palestina, nella percezione di Israele rappresenta l’elemento potenzialmente aggregante di questa geometria frastagliata del mondo palestinese. Mentre finché litigano tra di loro la costituzione di uno Stato è esclusa”.

Due popoli, due Stati rimane un’utopia?

“L’idea di Trump è andare verso gli accordi di Abramo 2.0. La prospettiva statuale per la Palestina lì c’è come formula stilistica: si partirà dall’idea di un’ampia autonomia che potrebbe riprendere in qualche modo le linee del primo Peace to Prosperity Plan lanciato nel 2020”.

Ritiene determinante il ruolo dei Paesi arabi nel processo di pace?

“La partecipazione dei Paesi arabi è importantissima. Serve all’Egitto, che confina con Gaza. Serve all’Arabia Saudita che cerca di mandare avanti il programma Vision 2030. Serve agli emiratini, più o meno per gli stessi motivi. Serve al Qatar, scioccato e ammaccato nell’immagine dall’attacco a Doha. Infine la Turchia vede la possibilità di rientrare nel gioco”.