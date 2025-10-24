“Hamas non sa dove soni i corpi di 5 ostaggi”. Un funzionario israeliano: “Stanno prendendo tempo”

Roma, 24 ottobre 2025 – Un funzionario israeliano avrebbe affermato che Hamas non conosce la posizione di cinque dei 13 ostaggi deceduti ancora a Gaza. Lo scrive il Times of Israel. Il gruppo terroristico, secondo il funzionario, sta “giocando e prendendo tempo per estendere il cessate il fuoco senza raggiungere la seconda fase che richiede il disarmo”. Ieri funzionari della Difesa israeliani avrebbero riferito al vicepresidente statunitense Vance che Hamas può restituire i corpi di almeno 10 dei 13 ostaggi deceduti.
Hamas non conosce l'ubicazione di cinque dei tredici ostaggi israeliani deceduti ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Lo ha affermato un funzionario dello stato ebraico. Il movimento integralista islamico palestinese, secondo quanto riporta il quotidiano israeliano Ynet, "sta giocando e sta prendendo tempo per prolungare il cessate il fuoco senza passare alla seconda fase [dell'accordo], che prevede il suo disarmo", ha dichiarato l'ufficiale, sotto richiesta di anonimato. Il cessate il fuoco impone a Hamas di restituire tutti gli ostaggi, ma è entrato in vigore all'inizio di questo mese con l'intesa che il recupero dei corpi di alcuni dei 28 ostaggi deceduti all'epoca sarebbe stato difficile a causa della devastazione del territorio. Da allora, sotto la pressione di Israele, Hamas ha restituito i corpi di 15 ostaggi deceduti.
"Non ci saranno truppe americane sul terreno a Gaza, ma la leadership americana è essenziale per raggiungere questa pace e sarà necessaria per supervisionarla": lo ha dichiarato il vicepresidente Usa JD Vance in un tweet postato al suo ritorno dalla visita di tre giorni in Israele. Vance ha ringraziato il presidente Isaac Herzog e il primo ministro Benjamin Netanyahu per la loro ospitalità e ha parlato della sua visita alla Città di Davide e alla Basilica del Santo Sepolcro. Inoltre, nel suo post, ha sottolineato il lavoro svolto durante la visita in merito al monitoraggio dell'accordo di pace del presidente Donald Trump.