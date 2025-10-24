“Hamas non sa dove soni i corpi di 5 ostaggi”. Un funzionario israeliano: “Stanno prendendo tempo”

06:22

"No truppe Usa a Gaza"

"Non ci saranno truppe americane sul terreno a Gaza, ma la leadership americana è essenziale per raggiungere questa pace e sarà necessaria per supervisionarla": lo ha dichiarato il vicepresidente Usa JD Vance in un tweet postato al suo ritorno dalla visita di tre giorni in Israele. Vance ha ringraziato il presidente Isaac Herzog e il primo ministro Benjamin Netanyahu per la loro ospitalità e ha parlato della sua visita alla Città di Davide e alla Basilica del Santo Sepolcro. Inoltre, nel suo post, ha sottolineato il lavoro svolto durante la visita in merito al monitoraggio dell'accordo di pace del presidente Donald Trump.