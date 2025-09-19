Hamas "È finita per i rapiti"

Al terzo giorno della ‘Operazione Carri di Gedeone–2’, a Gaza City, le Brigate Ezzedin al-Qassam, ala militare di Hamas, hanno fatto la voce grossa. Superando le difficoltà di comunicazione nella Striscia – rimasta in larghe zone da due giorni senza internet né linee telefoniche per via degli attacchi israeliani – i miliziani hanno avvertito Israele che "gli ostaggi sono stati dispersi in alcune aree di Gaza City. Noi non proteggeremo più le loro vite, visto che Netanyahu ha deciso di rinunciare a loro". Il significato della estensione dei combattimenti – avvertono le Brigate al-Qassam – "è che Israele non riceverà alcun ostaggio: né i vivi, né i corpi dei morti. La loro sorte sarà come quella di Ron Arad", il navigatore dell’aviazione israeliana fatto prigioniero nel 1986 nel Libano sud da miliziani sciiti e da allora definito disperso.

Nelle stesse ore, in un incontro con il premier britannico Starmer, Trump ha ribadito che Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi perché la guerra a Gaza possa giungere a termine. In particolare ha diffidato Hamas dall’utilizzare gli ostaggi come ’esche’, per contrastare l’avanzata delle forze israeliane. Ma nel frattempo, oltre alle parole, Hamas è ricorso anche ad operazioni di guerriglia. In una di queste, a Rafah, ha fatto saltare in aria una jeep militare Hummer, causando la morte di quattro soldati.

Mentre due divisioni israeliane procedono con cautela all’interno di Gaza City, dirette verso il centro della città, le autorità militari hanno dovuto misurarsi contemporaneamente con altri tre fronti. L’episodio piu’ grave è avvenuto al ponte di Allenby, sul fiume Giordano, dove un camionista giordano ha assalito ed ucciso due militari israeliani, prima di essere abbattuto a sua volta. L’episodio ha avuto immediate ripercussioni regionali perché il suo camion faceva parte di un convoglio di 150 mezzi organizzati dall’esercito giordano per inoltrare aiuti umanitari a Gaza. Israele ha ordinato la sospensione temporanea di quel genere di operazioni. In parallelo l’aviazione israeliana ha colpito alcuni obiettivi nel Libano meridionale: per impedire, ha spiegato, tentativi di riorganizzazione dei guerriglieri Hezbollah vicino al confine. Ma anche altre minacce incombono su Israele. Dallo Yemen i guerriglieri Houthy sono infatti riusciti a colpire con un drone un albergo di Eilat, sul mar Rosso. In parallelo hanno lanciato verso Gerusalemme un missile balistico che, dopo aver attivato le sirene di allarme, è stato intercettato in volo.

Di fronte al moltiplicarsi di queste minacce Netanyahu ha convocato ieri il gabinetto di sicurezza del suo governo. Lo hanno confortato le espressioni di sostegno giunte da Trump nel suo incontro con Starmer, in particolare la sua energica opposizione al prossimo riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di Paesi occidentali. Secondo Israele quello sviluppo non farebbe che irrigidire le posizioni di Hamas. Alla fine del mese, a conferma della intimità delle loro relazioni, Trump e Netanyahu torneranno ad incontrarsi per la quarta volta quest’anno. Sul terreno quasi 450mila civili palestinesi, secondo il portavoce militare, sono passati da Gaza City nell’area umanitaria destinata loro dall’esercito, "per metterli al riparo dai combattimenti". Fonti locali avvertono che si tratta di un’area già sovraffollata. In questo contesto drammatico in Spagna il procuratore generale ha autorizzato l’apertura di un’indagine preliminare sulle presunte "gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto Internazionale umanitario" commessi dall’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza.