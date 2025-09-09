Hamas, Doha e Tel Aviv: cosa c’è dietro il raid di Israele in Qatar

Roma, 9 settembre 2025 – Israele colpisce il Qatar. Un gesto inedito, che ridefinisce l’importanza del diritto internazionale e della sua interpretazione. Ma per qualche osservatore più esperto, era plausibile che fosse solo questione di tempo. La crociata di Netanyahu contro Hamas, e più in generale contro i palestinesi, ormai sembra non conoscere confini. È probabile che Doha fosse già da tempo nel mirino dei servizi israeliani, a causa dei legami privilegiati con la leadership di Hamas. Eppure, il Qatar ha più volte offerto la propria mediazione diplomatica nel corso del conflitto. Dunque, da che parte sta davvero Doha? E perché Israele ha deciso di bombardarla?

L'attacco israeliano a Doha

Qatar, Hamas e Israele

Il piccolo emirato del Golfo è da tempo noto per le sue immense riserve energetiche e l’ambizione di ritagliarsi uno spazio nello scacchiere mediorientale. Un obiettivo che ha cercato di raggiungere con le unghie e con i denti, a tal punto da assumere un ruolo ambiguo ma comunque decisivo: finanziatore dell’organizzazione islamista Hamas, ospite dei suoi leader, ma mediatore nei negoziati con Israele e al tempo stesso alleato chiave degli Stati Uniti, che mantengono nella capitale una delle loro basi militari più importanti nella regione. Il 23 ottobre 2012 è la data in cui tutto è iniziato. L’allora emiro Hamad bin Khalifa al-Thani compie una visita ufficiale nella Striscia di Gaza, diventando il primo capo di Stato al mondo a recarsi in un territorio governato da Hamas. Un gesto che segna una svolta storica. Ora, Doha è ufficialmente allineata con il movimento islamico, rilegando a un ruolo secondario l’Olp di Abu Mazen (l'organizzazione che rappresenta la Palestina sulla scena internazionale). Inoltre, questa inedita collaborazione arriva in un momento a dir poco rivoluzionario per Hamas, che non solo sta prendendo le distanze dai Fratelli musulmani, ma cerca anche il supporto dell’Iran sciita.

Un fiume di denaro per Hamas

Dal 2012 in poi, dunque, Doha diventa rifugio e caveau dell’organizzazione. Centinaia di milioni di dollari affluiscono dal Qatar per pagare stipendi dei funzionari pubblici di Gaza e garantire forniture elettriche, il tutto supervisionato dagli 007 israeliani ed egiziani. Tel Aviv tollera la presenza di Hamas, forse nel tentativo di contenerlo con l’aiuto indiretto del Qatar, che ne garantisce una certa stabilità. Ma in che modo Doha diventa un rifugio per il movimento islamista? I suoi leader iniziano a essere accolti nel paese senza resistenze, ma non per mero spirito di solidarietà politica. L’obiettivo del Qatar è ben altro e sicuramente c'entra la volontà di consolidare il proprio ruolo sulla scena internazionale. Offrendo ospitalità alla leadership di Hamas, l’emirato trasforma la sua capitale in un centro nevralgico di mediazione, dove si discutono tregue e scambi di ostaggi. In questo modo, Doha si accredita come attore imprescindibile, capace di dialogare tanto con Teheran e Ankara, sponsor del gruppo, quanto con Washington e, indirettamente, con Israele.

Un'alleanza consolidata

Tutto procede secondo i piani. Fino al 7 ottobre 2023, quando Hamas attacca Israele e questo equilibrio entra in crisi. I paesi occidentali, perlopiù allineati con Tel Aviv, rimettono in discussione la strategia di finanziare e ospitare l’organizzazione per contenerla. Ma i legami tra Doha e Hamas affondano in oltre vent’anni di storia, e non sembrano destinati a spezzarsi facilmente. Eppure, Netanyahu non guarda in faccia a nessuno. Onnipotente, si svincola anche dal diritto internazionale. La caccia agli esponenti di Hamas sembra continuare più spietata che mai e il Qatar sembra essere il prossimo bersaglio. L'attacco odierno a Doha ne è la prova. 'Che sia un messaggio per tutto il Medio Oriente' ha scritto sui social Amir Ohana, presidente della Knesset israeliana. Un monito a cui non è difficile credere.