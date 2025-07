Hamas dice sì alla tregua a Gaza: "I miliziani non sono indeboliti"

Spiragli di tregua a Gaza. Fonti del Qatar, riprese dai media israeliani, annunciano che Hamas avrebbe accettato la proposta di una tregua di due mesi, avanzata dagli Usa e accolta da Israele. Dai miliziani sarebbe arrivata solo la richiesta di emendamenti minori alla bozza di accordo. È evidente che Hamas non ha vinto, ma non è annientato nonostante la madrepatria terroristica, l’Iran, sia in ginocchio dopo l’ondata di missili e super bombe in tandem tra israeliani e Stati Uniti. E oggi ci si chiede cosa rimanga oggi di quel genio del male che con l’operazione del 7 ottobre del 2023 ha scatenato la reazione di Israele, e cosa manca per distruggerlo.

La contabilità di guerra registra oltre 57mila morti tra i palestinesi, circa 15mila dei quali guerriglieri e fiancheggiatori delle milizie che utilizzano la popolazione come scudo umano. Eppure Hamas continua a resistere, cerca di trattare sugli ostaggi. Centri di comando, basi, e abitazioni dei leader se non sono nei tunnel vengono celati in case private, ospedali, sedi di associazioni. E l’Idf pur di neutralizzare i target mette in conto i ’danni collaterali’, cioè le vittime civili.

Oggi chi tratta indirettamente la tregua è Izz ad-Din Haddad che, dopo l’uccisione di Muhammad Sinwar è diventato il capo militare di Hamas nella Striscia e leader dell’organizzazione fondamentalista. Leader delle Brigate Qassam, scampato a sei tentativi di assassinio dell’ esercito di Tel Aviv è un fantasma. Nascosto nei tunnel, cambia spesso nascondiglio. È lui che sovrintende indirettamente alle trattative di cessate il fuoco con la liberazione dei 50 ostaggi, di cui solo 20 forse in vita. Un duro, tra i duri, deciso oppositore dell’obiettivo di Benyamin Netanyahu di cacciare Hamas dal governo dell’enclave.

Al New York Times ha dichiarato: "L’alternativa ad un accordo onorevole è una guerra di martirio". "Attenzione, Hamas a Gaza conta ancora parecchio – avverte Andrea Margelletti, analista presidente del Cesi – e controlla la popolazione. Dal punto di vista militare ha subito perdite pesanti, ma dal punto di vista politico ha ancora un peso importante che va considerato a parte rispetto allo spazio fisico. Le milizie hanno accesso al sostegno della gente. Spesso si parla di manifestazioni di dissenso. Sono residuali, non spostano la situazione. Una soluzione politica in vista? Non credo. Israele vuole che gran parte dei palestinesi se ne vada da Gaza".

La caccia ai bersagli grossi tra le macerie di Gaza city è continua. Agiscono intelligence, spie sul terreno, satelliti. Sono wanted, ricercati, con taglia, vivi o morti, sui capi in attività. Che sono ombre. Intanto gli strike di Tel Aviv hanno tolto di mezzo 120 dirigenti militari, di cui 90 comandanti di compagnia. L’esercito dei guerriglieri prima del 7 ottobre dava in servizio 40mila combattenti con l’aggiunta di 4mila uomini della Jihad e altri 7mila di fazioni satellite. Di questo schieramento secondo gli israeliani circa 15-18mila miliziani sono attivi nel 40% dei tunnel rimasti agibili sotto l’area sbriciolata dalle bombe, mentre dei 24 battaglioni originari oltre la metà è smembrata.

Secondo il quotidiano Jerusalem post, Hamas avrebbe arruolato alcune migliaia di giovanissimi, anche minorenni, disposti a combattere e addestrati in campi segreti. Per loro la morte in battaglia è una medaglia per questa e per l’altra vita nell’aldilà. L’Idf ad oggi sostiene di avere comunque il controllo del 65% del territorio. Intanto trapela una bozza di accordo firmata dal Qatar: 8 ostaggi vivi rilasciati il primo giorno del cessate il fuoco, altri due il cinquantesimo dei 60 previsti. La guerra continua e al calar della sera il conto dei morti va aggiornato a decine per volta.