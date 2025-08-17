Hamas apre all’accordo sul rilascio degli ostaggi. Ma il ministro israeliano deride il leader di Fatah

Hamas potrebbe aver cambiato posizione sui negoziati per la presa degli ostaggi e sarebbe disposta a concordare un "accordo parziale". Secondo quanto riporta il Jerusalem Post, Netanyahu avrebbe ricevuto un documento in cui si afferma che la posizione di Hamas è in linea con l’offerta fatta dall’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, che include il rilascio di 10 ostaggi vivi e 18 ostaggi morti in cambio di un cessate il fuoco di 60 giorni e del rilascio dei prigionieri palestinesi.

Nel frattempo, a contaminare ancora una ferita da tempo infetta ci pensa il ministro della Sicurezza nazionale israeliana, esponente dell’estrema destra, Itamar Ben-Gvir, che ha fatto visita al detenuto palestinese, leader di Fatah, Marwan Barghouti (nella foto). In un video diffuso online, si sente Ben-Gvir dire a Barghouti: "Non vincerete. Chiunque si metta nei guai con la nazione di Israele, chiunque uccida i nostri bambini e le nostre donne, verrà spazzato via. Questo è successo nel corso della storia".

Si tratta del primo filmato pubblico di Barghouti dopo anni visto che l’uomo sta scontando cinque ergastoli per aver preso parte alla pianificazione di tre attacchi terroristici in cui morirono cinque israeliani durante la seconda intifada. L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha parlato di "provocazione", mentre la famiglia del detenuto ha denunciato le gravi condizioni di detenzione dei palestinesi in Israele.