Hamas accetta il piano di Trump per la pace a Gaza: “Rilasciamo tutti gli ostaggi, ma servono ulteriori negoziati”

Hamas ha fornito una prima risposta al piano di pace del presidente americano Donald Trump: sarebbe disponibile a rilasciare tutti gli ostaggi per riprendere al più presto i negoziati di pace. Nella risposta vengono anche chiesti chiarimenti.

Nella Striscia di Gaza il 3 ottobre

La dichiarazione dell'organizzazione terroristica pubblicata dai media arabi recita: "Che sarebbero stati rilasciati tutti gli ostaggi, vivi o morti, secondo la formula di scambio delineata nella proposta del Presidente Trump, a condizione che siano garantite le condizioni necessarie per lo scambio".

Le diplomazie al lavoro

"In questo contesto, il movimento afferma la sua disponibilità ad avviare immediatamente negoziati tramite i mediatori per discutere i dettagli di questo accordo", ha affermato Hamas in una dichiarazione condivisa su Telegram. Hamas ha inoltre affermato di accettare di affidare l'amministrazione di Gaza a un organismo indipendente di tecnocrati palestinesi, "sulla base del consenso nazionale palestinese e del sostegno arabo e islamico".

"Altre questioni menzionate nella proposta del Presidente Trump riguardanti il ​​futuro della Striscia di Gaza e i legittimi diritti del popolo palestinese sono legate a una posizione nazionale unitaria e alle leggi e risoluzioni internazionali pertinenti", ha affermato Hamas. Saranno affrontate attraverso un quadro nazionale palestinese completo, al quale Hamas parteciperà e contribuirà responsabilmente".

Il messaggio integrale su Telegram​

​Ecco il testo del messaggio pubblicato in arabo su Telegram: “Nel nome di Dio, la più graziosa, la più misericordiosa dichiarazione importante riguardo alla risposta di Hamas alla proposta del presidente degli Stati Uniti Trump. Nel tentativo di fermare l'aggressione e la guerra di sterminio contro il nostro risoluto popolo nella Striscia di Gaza, e basata sulla responsabilità nazionale e sulla preoccupazione per i principi, i diritti e gli interessi supremi del nostro popolo, il Movimento di Resistenza Islamica Hamas ha tenuto consultazioni approfondite all'interno delle sue istituzioni dirigenti, ampie consultazioni con le forze e le fazioni palestinesi, e consultazioni con i nostri fratelli e amici mediatori, per raggiungere una posizione di responsabilità nell'affrontare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo uno studio approfondito, il movimento ha preso la sua decisione e ha presentato la seguente risposta ai fratelli mediatori. Il Movimento di Resistenza Islamica, Hamas, apprezza gli sforzi arabi, islamici e internazionali, così come gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che chiede la fine della guerra nella Striscia di Gaza, uno scambio di prigionieri, l'ingresso immediato degli aiuti, il rifiuto dell'occupazione della Striscia e lo sfollamento del nostro popolo palestinese da essa. In questo contesto, e al fine di raggiungere un cessate il fuoco e un ritiro completo dalla Striscia di Gaza, il movimento annuncia il suo accordo per il rilascio di tutti i prigionieri israeliani vivi e morti, in conformità con la formula di scambio contenuta nella proposta del presidente Trump, a condizione che siano soddisfatte le condizioni necessarie sul terreno per lo scambio. In questo contesto, il movimento afferma la sua disponibilità ad avviare immediatamente negoziati attraverso mediatori per discutere i dettagli di questo processo. Il movimento ribadisce anche il suo accordo di affidare l'amministrazione della Striscia di Gaza a un corpo palestinese di tecnocrati indipendenti, sulla base del consenso nazionale palestinese e del sostegno arabo e islamico. Le altre questioni incluse nella proposta del presidente Trump, relative al futuro della Striscia di Gaza e ai diritti intrinseci del popolo palestinese, sono legate a una posizione nazionale globale e basate su leggi e risoluzioni internazionali pertinenti. Saranno discussi all'interno di un quadro nazionale palestinese globale, all'interno del quale Hamas farà parte e al quale contribuirà responsabilmente".

Il dirigente Abu Marzouq: impossibile rispettare l’ultimatum di 72 ore

Secondo il gruppo islamista palestinese è tuttavia “irrealistico pensare di consegnare tutti i prigionieri entro 72 ore". Così Abu Marzouq, dirigente del movimento islamista palestinese, all'emittente panaraba qatariota "Al Jazeera". "Abbiamo affrontato con spirito positivo i punti del piano di Trump che riguardano il nostro movimento e gli Stati Uniti devono guardare con positivita' al futuro del popolo palestinese. Tuttavia, la consegna di prigionieri e resti entro 72 ore è una questione irrealistica nelle attuali circostanze", ha precisato Marzouq.

Le condizioni di Trump

Martedì Trump aveva dato ad Hamas un ultimatum di “tre o quattro giorni” per accettare il suo piano per porre fine alla guerra nei territori palestinesi. Oggi il presidente degli Stati Uniti ha lanciato su Truth un ultimatum ad Hamas: "Un accordo deve essere raggiunto entro domenica sera alle 18, ora di Washington Dc (la mezzanotte italiana, ndr). Ogni Paese ha firmato! Se questo accordo da ultima chance non verrà raggiunto, l'inferno, come nessuno ha mai visto prima, si scatenerà contro Hamas. Ci sarà la pace in Medio Oriente in un modo o nell'altro".