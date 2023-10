Halloween, punta pistola alla testa a un bimbo che lascia dolcetti davanti a casa sua

New York, 30 ottobre 2023 – Un Halloween davvero da brivido per un bimbo di sei anni di Manhasset, nello Stato di New York, che si è visto puntare una pistola in testa per aver lasciato una busta di dolci di fronte all’abitazione di un 43enne.

Il 28 ottobre, la madre avrebbe accompagnato il bimbo e la sorella di 10 anni a casa di un amico, per consegnare delle caramelle in occasione di Halloween. Ma si trattava dell’abitazione sbagliata: una volta accortasi dell’errore, il bambino è tornato indietro per recuperarle. Appena ripresa la confezione, il proprietario della casa ha aperto la porta e gli ha puntato una pistola contro, chiedendogli violentemente perché si trovasse nella sua proprietà. Il piccolo ne è fortunatamente uscito illeso.

L’uomo è stato accusato di aver minacciato e messo in pericolo il benessere del minore e dovrà presentarsi in tribunale a novembre.

Non si tratta del primo caso del genere nel periodo di Halloween. L’anno scorso in una cittadina del Wisconsin, un uomo è stato arrestato per aver puntato una pistola contro un gruppo di bambini che aveva bussato alla sua porta per chiedere dolcetto o scherzetto. Nel 2021, una 35enne del Texas aveva minacciato con una pistola dei ragazzini che stavano girando per il suo quartiere per chiedere caramelle. Anche questo caso si è concluso con l’arresto della donna, con una cauzione di 10 mila dollari.