Catania, 2 gigugno 2021 - E' di Catania e si chiama Giovanni Calì, l'ingegnere di 74 anni rapito ieri ad Haiti. A rivelare il nome dell'uomo, prelevato nel cantiere dove stava lavorando per conto della ditta romana di costruzioni 'Bonifica Spa', è il sito del quotidiano La Sicilia.

'Vanni' Calì è stato assessore ai Lavori pubblici alla Provincia di Catania guidata da Nello Musumeci dal 1995 e poi mobility manager dello stesso Ente per un decennio, fino al 2011. "Un grande assessore e un ottimo dirigente", lo definisce l'attuale governatore siciliano. "Spero in una soluzione rapida e serena per tutti, soprattutto per lui, per la sua famiglia e per i suoi amici", aggiunge Musumeci tessendone le lodi di "professionista di altissimo livello, che si è formato lavorando nelle più grandi imprese di livello internazionale".

Il suo rapimento sarebbe da ricondurre a scopi estorsivi. Da quanto si è appreso, l'ingegnere si stava occupando della costruzione di una strada. Al momento del sequestro pare che con lui ci fosse anche un altro tecnico, di cui al momento per ora si ignora la nazionalità, che potrebbe essere stato anch'egli rapito. Ma su questa notizia non ci sono conferme.

Laureatosi a Catania e specializzatosi al Politecnico di Torino, Calì ha alternato ruoli professionali in aziende (è stato dirigente della Cogei e capo missione in Togo per la Staim) a incarichi dirigenziali. E' stato anche sub commissario per l'emergenza cenere lavica durante la violenta eruzione dell'Etna del 2002. Dal 2011 era tornato in campo da "professionista imprenditore" con una società di costruzioni specializzata in lavori all'estero.

La famiglia è stata avvisata dalla Farnesina.