Gustavo Petro, il dito nella piaga dell’Occidente

Il presidente colombiano è in guerra. Gustavo Petro, a New York per l’assemblea delle Nazioni Unite, ha detto di voler intervenire a Gaza. Poi, si è lasciato trasportare dall’entusiasmo: ha chiesto all’esercito americano di non obbedire al suo presidente. La reazione è stata misurata, rispetto allo stile Trump: si sono limitati a togliergli il visto di ingresso. In realtà, se ad occhi europei è un’uscita da populista latino-americano, la vicenda è una significativa manifestazione della frattura politico-ideologica nell’Occidente globale.

Petro, nel Paese tradizionalmente più vicino agli Usa, ha proposto una sua versione del chavismo: forzatura sulle istituzioni, ostilità ai media, populismo sociale, rivendicazioni marxiste, rapporti con le dittature mondiali. Soprattutto, è il pilastro della sopravvivenza del regime di Maduro in Venezuela, tentando una originale integrazione con gruppi criminali e guerriglie. Solo negli ultimi giorni ha nominato gestori di pace gli ex capi paramilitari.

In realtà, ha registrato un’imponente opposizione politica, sociale, intellettuale, incarnata dall’ex presidente Alvaro Uribe, forse il maggior politico colombiano dell’ultimo mezzo secolo. Uribe aveva sconfitto, insieme, narco guerriglie marxiste, paramilitari di destra, cartelli criminali, portando la Colombia da stato fallito a potenza dell’economia e del turismo mondiale. Non aveva però risolto la frattura ideologica e sociale, foriera di decenni di violenza nel paese, mentre Petro l’ha cavalcata per vincere, tre anni fa. Uribe però ha conservato una tale forza, che con un’inchiesta improbabile, si è cercato di arrestarlo per fermare la rivincita dell’opposizione.

La Colombia oggi è una fotografia della spaccatura dell’Occidente: si scontrano un mondo connesso ai principi liberali e un progetto castro-chavista legato alle narrazioni antioccidentali.