Ucraina, l’unità speciale “Primary” colpisce una nave missilistica russa stealth nel Mar D’Azov: era pronta a lanciare i Kalibr

Roma, 28 agosto 2025 - Colpo del Gur nel Mar D'Azov. Una nave missilistica russa del progetto 21631 "Buyan-M", equipaggiata con i micidiali missili da crociera Kalibr è stata pesantemente danneggiata da un attacco ucraino portato dagli agenti dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino.

Il video dell'attacco del Gur alla nave russa classe "Buyan-M" nel Mar D'Azov

L'operazione, condotta nella baia di Temryutskaya, area considerata zona di lancio dei russi, è stata materialmente eseguita dall'unità speciale "Primary" sotto la guida del Gur. L'attacco si è svolto in due fasi: nella prima un drone ha messo fuori uso il radar della nave, nella seconda le forze speciali hanno colpito la fiancata dell'imbarcazione danneggiandola e costringendola ad abbandonare l'area. "La lotta armata continua", ha scritto il Gur su Telegram.

Le unità classe Bujan, tra le prime navi di fabbricazione russa ad essere progettati e costruiti secondo criteri stealth che ne riducono la traccia radar, sono motocannoniere di moderna concezione prodotte nei cantieri Almaz di San Pietroburgo per conto della marina russa e convertite dal 2010 in corvette missilistiche armate con missili Kalibr sia in funzione antinave che di attacco terrestre.

Imbarcazioni piccole e dallo scarso pescaggio, le unità di questa classe possono utilizzare le vie navigabili interne alla Federazione Russa per rischierarsi dove serve dal Mar Baltico al Mar Nero o nel Caspio senza dover circumnavigare il continente europeo lungo il Mediterraneo. Piccole (uno scafo 12 metri), ma pesantemente armate con un pezzo di artiglieria da 100mm, 2 mitragliatrici brandeggiabili, 2 CIWS, oltre all'uso di lanciamissili e/o lanciarazzi portatili da parte dell'equipaggio. Nel restyling è stato aggiunto un lanciatore VLS (Vertical Launching System) universale a 8 celle per i missili da crociera e la possibilità di imbarcare un elicottero sul ponte di volo ricavato a poppa. L'SSO, Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, dall'inizio della guerra ricopre svariati compiti, dalle azioni dirette delle forze speciali alla ricognizione e raccolta di informazioni, fino al sabotaggio e guerra psicologica. Sono state create nel 2016, dopo varie riforme delle forze armate ucraine in seguito ai problemi riscontrati nella guerra nel Donbas. L'addestramento è sul modello delle forze di reazione della NATO. E dal giugno 2019, il 140° Centro Operazioni Speciali è stato certificato come unità di operazioni speciali che può essere coinvolta nella Forza di risposta della NATO, la prima di uno Stato non membro dell’Alleanza Atlantica. Dall'invasione russa il direttorato dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraino (GUR) ha creato anche un'ala delle forze speciali composta da stranieri.