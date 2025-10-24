Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Aprire le porte all’innovazione
Esteri
Zelensky da Starmer, i missili a lungo raggio per colpire la Russia, la paura dell'inverno, gli asset congelati, il petrolio di Mosca e le scappatoie di Orban

24 ott 2025
Zelensky da Starmer, i missili a lungo raggio per colpire la Russia, la paura dell’inverno, gli asset congelati, il petrolio di Mosca e le scappatoie di Orban

Guerra in Ucraina: a Londra il vertice della coalizione dei Volenterosi. L'inviato russo Dmitriev negli Usa per colloqui dopo l'annuncio da parte americana di sanzioni sul greggio dello ‘zar’. Le notizie di oggi

Volodymyr Zelensky e Keir Starmer (Ansa)

Roma, 24 ottobre 2025 – Giornata di incontri tra i principali protagonisti della guerra in Ucraina. A Londra il vertice della coalizione dei Volenterosi a cui partecipa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Altri leader europei, compresa la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, si uniranno in video collegamento. Al centro della riunione, presieduta dal premier britannico Starmer, l'appello di Londra ai Paesi alleati affinché forniscano a Kiev più missili a lungo raggio per colpire obiettivi russi e aumentare la pressione su Putin. L'inviato russo Dmitriev negli Usa per colloqui dopo l'annuncio da parte americana di sanzioni sul petrolio di Mosca.

