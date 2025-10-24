Zelensky da Starmer, i missili a lungo raggio per colpire la Russia, la paura dell’inverno, gli asset congelati, il petrolio di Mosca e le scappatoie di Orban

Roma, 24 ottobre 2025 – Giornata di incontri tra i principali protagonisti della guerra in Ucraina. A Londra il vertice della coalizione dei Volenterosi a cui partecipa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Altri leader europei, compresa la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, si uniranno in video collegamento. Al centro della riunione, presieduta dal premier britannico Starmer, l'appello di Londra ai Paesi alleati affinché forniscano a Kiev più missili a lungo raggio per colpire obiettivi russi e aumentare la pressione su Putin. L'inviato russo Dmitriev negli Usa per colloqui dopo l'annuncio da parte americana di sanzioni sul petrolio di Mosca.