Guerra in Ucraina, Zelensky: Mosca sta ammassando 50mila soldati a Sumy

Roma, 28 maggio 2025 – La guerra in Ucraina non solo va avanti, ma accelera. “Ciò che Putin non capisce è che se non fosse stato per me alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte. Sta giocando col fuoco!”. È il monito del presidente american Donald Trump al leader del Cremlino su Truth. Secondo il Wsj, il presidente Usa sta valutando l'imposizione di sanzioni contro Mosca già questa settimana, frustrato dai continui attacchi dell'esercito russo all'Ucraina e dalla lentezza dei colloqui di pace. E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che Mosca sta ammassando 50mila soldati sul fronte di Sumy.

Volodymyr Zelensky, Donald Trump e Vladimir Putin (foto Afp)

L’altra guerra

Le notizie di oggi in diretta