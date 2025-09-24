Affondo di Trump contro la Russia. La replica: “Vuol far comprare gas americano”

Roma, 24 settembre 2025 – Donald Trump, dopo aver incontrato a New York Volodymyr Zelensky, è entrato a gamba tesa nel dibattito sulla guerra in Ucraina e sulla tensione sul fronte Est sostenendo che le nazioni della Nato dovrebbero "abbattere gli aerei russi" se violano il loro spazio aereo. Ma quando gli è stato chiesto se gli Usa aiuterebbero gli alleati contro la Russia, ha risposto con un sibillino "dipende dalle circostanze". Poi, in un post su Truth, ha aggiunto: "Penso che l'Ucraina, con il sostegno dell'Unione Europea, sia in una posizione di combattere e riconquistare i suoi territori: con tempo e pazienza, e il sostegno finanziario e della Nato, i confini originali di quando la guerra è iniziata, sono un'opzione".

Poi l'affondo contro Mosca: "Combatte senza meta da tre anni e mezzo, una guerra che una vera potenza militare avrebbe dovuto vincere in meno di una settimana. Questo non distingue la Russia. Anzi, la fa apparire come una tigre di carta". Per il tycoon, dunque, "Putin e la Russia sono in grandi difficoltà economiche, ed è giunto il momento che l'Ucraina agisca", mentre gli Stati Uniti - assicura - continueranno "a fornire armi alla Nato affinché la Nato ne faccia quello che vuole".

Intanto al Quartier Generale dell'Alleanza, a Bruxelles, si procede con estrema attenzione. Il Consiglio Atlantico (Nac) ha emesso, è vero, una dichiarazione giudicata molto dura dagli addetti ai lavori. "La Russia non deve avere alcun dubbio: la Nato e gli Alleati impiegheranno tutti gli strumenti, militari e non, necessari per difendersi e scoraggiare ogni minaccia proveniente da qualunque direzione". Ma la posizione del segretario generale della Nato Mark Rutte è stato molto più prudente: “La valutazione se aprire il fuoco si prende su base di dati chiari”.