Il piano di Trump per mettere spalle al muro Zelensky. Fra ombrello Nato e cessione di territori

Anchorage (Usa), 16 agosto 2025 – Il tanto atteso vertice di Ferragosto tra Trump e Putin si è concluso con un nulla di fatto, nonostante le parole di fiducia che arrivano dallo stesso Presidente americano e dal suo entourage. Con lo scopo di mantenere l’influenza Nato sull’Ucraina e garantire la sua sicurezza, gli Usa hanno proposto di adottare una misura sulla linea dell’Articolo 5 del Patto Atlantico, ma che non la riconosca formalmente in quanto paese membro. Il tutto con il previo consenso di Vladimir Putin. L’Articolo in questione stabilisce che un attacco armato contro uno o più membri dell’Alleanza consista in un’offensiva contro l’intero sistema alla quale tutti i componenti sono tenuti a rispondere.

Le garanzie statunitensi all’Ucraina

Alcune fonti parlano di una richiesta iniziale di tutela effettuata dallo stesso Presidente ucraino Zelensky alla quale Trump avrebbe risposto proponendo una garanzia sul modello dell'Articolo 5. Un’idea che è stata sollevata durante una telefonata tra i due leader ma sulla quale i dubbi permangono, su tutti quello riguardante la reazione di Putin in quanto storicamente contrario sia alla Nato che ad una conseguente sovranità dell’Ucraina. Questa in ogni caso sarà soltanto una delle questioni che verranno sollevate nell’incontro fra Trump e Zelensky in programma lunedì a Washington, a cui sono invitati anche i leader Ue. Tra gli altri temi da evidenziare figurano la possibilità di organizzare un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Usa, il ruolo che ricoprirebbe l’Europa in un processo di pace, l’efficacia delle garanzie sulla sicurezza e la questione territoriale. Riguardo quest’ultimo punto, come riporta il New York Times, Trump potrebbe addirittura proporre a Zelensky uno scambio di territori non occupati da Mosca. Uno scenario che Kiev ha cercato il più possibile di allontanare, con il presidente ucraino che ora rischia di trovarsi spalle al muro. Stretto fra le pressioni della inedita asse Usa-Russia, con Putin che preferisce un accordo di pace “globale” e complessivo rispetto a un cessate il fuoco che avrebbe come effetto immediato quello di dare respiro a Zelensky. Nel mentre, lo zar avrebbe chiesto agli ucraini di lasciare il Donbass e trasferirsi nell’Ovest del Paese.

"La Russia potrebbe aumentare gli attacchi”

La proposta che gli Stati Uniti hanno avanzato all’Ucraina non prevede, tuttavia, un’adesione totale alla e formale alla Nato di Kiev, ma solo una garanzia di sicurezza in linea con l’Articolo 5. L’intenzione è stata ribadita dai due stati anche durante una riunione tra i leader europei che si è tenuta nella mattinata di sabato 16 agosto.

E mentre sul fronte diplomatico si lavora, senza bruciare le tappe, Volodymyr Zelenski si dice preoccupato di una possibile nuova offensiva di Putin: “L'esercito russo potrebbe cercare di aumentare la pressione – scrive su Telegram il leader di Kiev – e gli attacchi contro le posizioni ucraine nei prossimi giorni, al fine di creare circostanze politiche più favorevoli ai colloqui con gli attori globali". "Stiamo registrando i movimenti e la preparazione delle truppe russe – conclude – e naturalmente contrattaccheremo, se necessario, in modo asimmetrico".