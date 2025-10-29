“Altri due anni di guerra”, Zelensky chiede aiuto all’Europa. Sanzioni, Lukoil cede asset esteri

Roma, 29 ottobre 2025 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in pressing sull’Unione Europea. Sa bene che il tempo stringe e che molti, incluso il ministro della Difesa Guido Crosetto, sono convinti che Kiev non potrà riconquistare i territori caduti in mano al Cremlino. “Spetta soltanto a loro decidere se il sacrificio più grande sia la cessione dei territori o la continuazione di una guerra sanguinosa che potrebbe peggiorare”, dice Crosetto nel nuovo libro di Bruno Vespa, Finimondo. Dove viene citato un altro passaggio del ministro: “Persone italiane insospettabili sono state corrotte dalla Russia”. Più tardi arriva la precisazione di Crosetto, il quale su X specifica che si è trattato di una “frase che serviva a sviluppare il ragionamento sulla guerra ibrida in corso”. Intanto, il dibattito a Bruxelles è serrato: se sull’ausilio a Kiev la Commissione mostra una compattezza ufficiale, non altrettanto vale per la proposta di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina. L’idea, sostenuta da Ursula von der Leyen come “giuridicamente valida”, resta oggetto di valutazioni tecniche in vista del prossimo Consiglio europeo.

Raid russi in Ucraina

Lukoil cede gli asset

Sul piano economico, la Russia mostra segni di difficoltà, nonostante la propaganda della Piazza Rossa. Dopo la decisione degli Stati Uniti di imporre sanzioni sui colossi energetici Lukoil e Rosneft, il gigante petrolifero russo ha annunciato la vendita di tutti i suoi asset esteri. “A causa dell’introduzione di misure restrittive nei confronti della società e delle sue filiali da parte di alcuni Stati, annunciamo l’intenzione di vendere gli asset internazionali”, si legge nel comunicato, dove viene precisato che il processo di gara è già iniziato. Lukoil e Rosneft rappresentano insieme oltre il 50% della produzione petrolifera russa. Lukoil, la maggiore compagnia privata del Paese, opera in circa 30 nazioni e conta più di 100.000 dipendenti. Intanto, la Germania ha comunicato di aver ricevuto garanzie dagli Stati Uniti che le sanzioni non colpiranno tre raffinerie tedesche partecipate da Rosneft, già sotto tutela pubblica dal 2022, pur chiedendo garanzie supplementari a Washington. A 48 ore dallo storico incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, Zelensky ha invitato il tycoon a fare pressioni sul leader cinese perché interrompa le importazioni di greggio dalla Russia, che continuano a finanziare l’offensiva.

Kiev in difficoltà

Sul terreno, la guerra non si ferma. Zelensky ha ammesso che le forze russe hanno messo piede a Pokrovsk, città strategica del Donbass: “Circa 200 soldati russi sono dislocati in vari punti”, ha spiegato. Il Ministero della Difesa russo ha confermato che “le unità della 2ª armata continuano a distruggere le formazioni ucraine accerchiate nell’area urbana a sud della ferrovia” e che “il quartiere Trojanda è stato ripulito”.

Lavrov getta acqua sul fuoco

La reazione diplomatica russa è, come sempre, assertiva. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha assicurato che Mosca “non ha alcuna intenzione di attaccare alcun Paese membro della Nato o dell’Unione Europea” ed è “pronta a formalizzare questa posizione in future garanzie di sicurezza per l’Europa”. Ha inoltre auspicato che “Trump mantenga l’impegno preso ad Anchorage” per una soluzione condivisa.

“Altri due anni di guerra”

Più tagliente il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui “gli europei dovranno sborsare sempre di più e per un periodo più lungo per sostenere l’Ucraina”, aggiungendo che “saranno Pechino e Nuova Delhi a decidere quanto l’offerta russa resti competitiva”. Infine, Zelensky ha ribadito che Kiev avrà bisogno del sostegno finanziario dell’Unione europea ancora per due o tre anni: “Non combatteremo per decenni – ha detto – ma i leader europei devono dimostrare di poter fornire un aiuto stabile nel tempo”.