Guerra Ucraina-Russia, Zelensky apre a Trump. L’idea Usa: congelare il conflitto

Roma, 22 ottobre 2025 – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, apre alla proposta di Donald Trump di congelare il conflitto sulla linea di contatto come base della discussione. Bruxelles plaude alla sua decisione e punta il dito contro la Russia, ripetendo nuovamente che il Cremlino non accetterà mai il cessate il fuoco e che Putin cederà solo quando capirà che la guerra è persa. Intanto, continuano i bombardamenti di Mosca sul Paese invaso, con il conseguente aumento delle vittime civili. Nella notte fra martedì e mercoledì hanno perso la vita sei persone, fra cui due bambini.

Il gesto di Zelensky

Il presidente ucraino apre all’omologo americano. Durante una breve visita a Oslo in vista del vertice dei Volenterosi di domani, il numero uno di Kiev ha dichiarato ai giornalisti: “Trump ha proposto di rimanere dove siamo e iniziare le trattative. Penso che sia stato un buon compromesso, ma non sono sicuro che Putin lo sosterrà, e l’ho detto al presidente”. Il presidente è poi passato subito al racconto dell’ennesima notte di terrore per il Paese invaso. “Un’altra notte che dimostra che la Russia non sente abbastanza pressione e prolunga la guerra. Le città comuni sono state attaccate, principalmente le nostre infrastrutture energetiche ma anche molti edifici residenziali sono stati colpiti. Anche un asilo. Non ci sono giustificazioni per un gesto del genere”. L’aeronautica ucraina ha reso noto che la Russia ha lanciato 405 droni, per lo più di tipo Shahed, e 28 missili, 15 dei quali balistici. Nonostante la maggior parte sia stata abbattuta, 12 missili e 55 droni sono riusciti ad andare a segno, colpendo 26 località, mentre in altre 19 località sono caduti frammenti. Nel raid, oltre alla capitale, sono state prese di mira anche le regioni di Zaporizhzhia, Odessa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Cherkasy e Sumy.

Volenterosi al lavoro

Oggi si terrà un nuovo vertice dei Paesi cosiddetti Volenterosi. La posizione dell’Ue rimane compatta con la solita eccezione ungherese, con il premier, Viktor Orban che spera ancora di poter accogliere Trump e Putin a Budapest. La portavoce per gli Affari Esteri dell’Ue, Anitta Hipper, ha condannato il bombardamento dell’asilo, aggiungendo: “Quello che vediamo è che l’Ucraina vuole la pace, l’Europa vuole la pace, gli Stati Uniti vogliono la pace. Ecco perché accogliamo con favore l’iniziativa del presidente Donald Trump per raggiungere finalmente questo obiettivo, ma ciò che vediamo dalla parte russa è il linguaggio della guerra”. Dello stesso avviso anche il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, per il quale il sostegno all’Ucraina è ‘incrollabile’.

Mosca in campo

Mosca tira dritto per la sua strada. Ieri ha condotto esercitazioni nucleari nel cosiddetto estremo oriente russo, alle quali ha partecipato il presidente Putin collegato in videoconferenza e che la Piazza Rossa ha definito come “pianificate da tempo”. Il consigliere dello zar, Sergey Ryabkov, crede che non esistano “ostacoli significativi” all’incontro fra i due capi di Stato a Budapest. Cauto, ma non pessimista, anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Non ci sono ancora notizie – ha detto –. Chiaramente, intorno a questo c’è un gran numero di speculazioni, di voci e così via. La maggior parte di queste sono completamente non vere”.