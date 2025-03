Notte di raid sull’Ucraina: almeno 15 morti e 40 feriti. Zelensky: “Obiettivi russi immutati, inasprire le sanzioni”. Rubio: “Trump vuole la pace”

08:56

Tsahkna (Estonia): "Ci armiamo per noi e non per Trump o l'Ucraina"

"Ci armiamo per la nostra sicurezza, non per fare un favore a Trump o all'Ucraina". È quanto dichiara in un'intervista alla Stampa Markus Tsahkna, ministro degli Esteri dell'Estonia. "Penso che la Nato funzioni e che gli Stati Uniti siano presenti. Perché se la Nato dovesse collassare, gli Usa perderebbero la loro posizione a livello globale. Siamo tutti interdipendenti. La domanda è se la Nato e gli alleati europei stiano investendo abbastanza. Spero che, all'Aia, al vertice Nato, raggiungeremo almeno una media del 3,5%", afferma Tsahkna.

Per quanto riguarda le posizioni del presidente americano Donald Trump, "nel suo ultimo annuncio ha detto che i Baltici hanno un vicino difficile e lui si impegnerà personalmente nella Nato e per loro", sostiene il ministro degli Esteri. Sul piano ReArm Eu, per quanto riguarda la proposta di fornire 150 miliardi agli Stati membri per investimenti nella difesa "non siamo entusiasti del debito comune perché ci mette in posizioni diverse. Ma quando è arrivato il Covid abbiamo agito in fretta e sono arrivati 700 miliardi. Ora abbiamo un nemico strategico dall'altra parte del confine, pronto a combattere contro di noi. Ma sono preoccupato per la procedura: se tutti i 27 Stati membri devono approvare le condizioni nei Parlamenti nazionali, potremmo perdere due anni".