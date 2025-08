Droni russi sull’Ucraina, Odessa attacco dall'alba. Colpito il centro ricreativo a Zaporizhzhia, Zelensky: “Crudeltà per intimidire”

Roma, 6 agosto 2025 – È stata un’altra notte di bombardamenti sull’Ucraina, con droni russi lanciati su diverse regioni. Odessa è sotto attacco dall'alba e il bilancio dei morti continua a salire. Il fuoco non ha risparmiato nemmeno Zaporizhzhia, dove è stato colpito un centro ricreativo. Zelensky: “È solo crudeltà per intimidire, non ha alcun senso dal punto di vista militare”

Intanto a Mosca è il giorno della diplomazia. L'inviato speciale Usa Stefe Witkoff è arrivato stamattina nella Capitale e, per ora, non è ancora stato ricevuto da Putin, come è accaduto durante le visite precedenti in Russia. Al momento, Witkoff ha passeggiato con l’inviato del presidente russo per la cooperazione economica con gli altri Paesi, Kirill Dmitriev, che è anche amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti.

Attacchi russi sull'Ucraina: le forze di soccorso in azione