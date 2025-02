Riad, iniziati i colloqui Usa-Russia per la pace e la fine della guerra in Ucraina. Cosa c’è in ballo

08:22

Peskov: "Rapporti fra Russia e Iran non cambiano"

L'inizio dei colloqui tra Russia e Stati Uniti non avrà alcun impatto sulla cooperazione di Mosca con Teheran. Lo ha dichiarato l'agenzia stampa TASS, citando il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Un'affermazione giunta mentre, secondo quanto riferito da Interfax, le delegazioni di funzionari russi e statunitensi hanno ufficialmente iniziato i negoziati a Riad, in Arabia Saudita, per la prima volta dopo anni, come si evince da un video trasmesso dal canale televisivo Rossiya-24. "La Russia è pronta ad aiutare l'Iran a risolvere i problemi legati al suo programma nucleare", ha aggiunto Peskov.