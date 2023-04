Ucraina, le news live. Arrestato russo a Zaporizhzhia, Mosca: “Una spia di Kiev”. Drone cade su aeroporto di Belgorod

9:00 Washington Post: “Egitto produce in segreto 40mila razzi per la Russia” Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e tra i principali beneficiari degli aiuti americani, ha recentemente ordinato ai suoi sottoposti di produrre in segreto fino a 40mila razzi da mandare in Russia. E' quanto emerge da un documento dell'intelligence statunitense. Nel documento top secret, ottenuto dal Washington Post tramite Discord, un'app popolare tra i gamer, si parla di presunte conversazioni tra al-Sisi e alti funzionari militari egiziani e si fa riferimento a piani per fornire alla Russia proiettili di artiglieria e polvere da sparo. Nel documento si evidenzia che lo scorso primo febbraio al-Sisi ha ordinato ai funzionari di mantenere segreta la produzione e la spedizione dei razzi "per evitare problemi con l'Occidente".

9:12 Drone cade su aeroporto di Belgorod Un drone di provenienza sconosciuta è caduto sul territorio dell'aeroporto di Belgorod, in territorio russo: lo ha riferito all'agenzia di stampa russa Ria Novosti un rappresentante dei servizi di emergenza. "Nel pomeriggio di ieri, un drone si è schiantato nel territorio dell'aeroporto, la recinzione dello scalo è stata leggermente danneggiata", ha detto. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime. Sulle circostanze dell'incidente stanno indagando gli inquirenti, ha aggiunto la fonte.

9:32 Campione di ciclismo ucraino ucciso in battaglia a Bakhmut Il ciclista ucraino Konstantin Deneka, 40 anni, è morto in battaglia a Bakhmut. Lo ha scritto su Facebook la commissione parlamentare sport citata da Ukrainska Pravda. Deneka prestava servizio in una delle unità speciali della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino. L'atleta è morto il 31 marzo nei pressi di Bakhmut a causa di una ferita da schegge. Il 12 marzo aveva compiuto 40 anni. "Konstantin Deneka è stato membro del Leader Citroen Team, con il quale ha vinto decine di gare ciclistiche in tutta l'Ucraina. A settembre, Kostya è venuto a Bucha per sostenere i partecipanti a una gara ciclistica in occasione della Giornata della città", si legge nella nota delle commissione.

9:40 Leader filorusso: “Esercito ucraino pronto ad attraversare fiume Dnepr” Le truppe di Kiev si stanno preparando ad attraversare il fiume Dnepr nella regione di Kherson, ha avvertito Vladimir Saldo, il governatore ad interim insediato dalla Russia in questa regione nel Sud dell'Ucraina. Saldo sostiene che l'Ucraina non ha forze sufficienti per attraversare il fiume. "Prima di tutto, mi riferisco ad armi pesanti, munizioni e logistica. E' possibile che si verifichino grandi provocazioni sul Dnepr o a Liman, ma sono destinate al fallimento", ha sottolineato il leader filorusso. Le dichiarazioni del governatore ad interim arrivano in un momento in cui Mosca e Kiev parlano di un'imminente controffensiva ucraina. Il capo del gruppo Wagner, Evgheni Prigozhin, ha detto domenica che l'Ucraina ha radunato "più di 200.000 truppe" per la controffensiva. A sua volta, il portavoce militare ucraino, Oleksiy Dmytrashkivsky, ha dichiarato che la Russia ha concentrato rispettivamente 113 battaglioni di gruppi tattici in direzione di Zaporizhzhia, nel Sud-Est, e 206 a Donetsk, nel Sud e nell'Est.

9:50 Russia, nuove regole per il reclutamento di militari. “Ma non è mobilitazione” Il presidente della commissione Difesa della Duma Andrey Kartapolov ha annunciato oggi l'applicazione di nuove regole per le convocazioni militari in Russia, affermando che il Paese non sta attualmente pianificando un'altra ondata di mobilitazione. Le nuove regole riguarderanno sia i militari di leva che tutti i riservisti, ha dichiarato alla Tass Kartapolov. E ha sottolineato che non si sta preparando un nuovo richiamo.