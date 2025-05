Attacchi russi su Kiev e Odessa nella notte: morti e feriti fra i civili

Roma, 24 maggio 2025 – Mentre si tenta di trovare una sede per i colloqui fra Ucraina e Russia nel tentativo di trovare un accordo per un cessate il fuoco che sia preludio a un accordo di pace, le armi non tacciono e le operazioni militari del Cremlino, ancora questa notte, sono tornate a prendere di mira la capitale ucraina, Kiev.

Le forze ucraine hanno neutralizzato 6 missili Iskander-M e 245 droni russi diretti su Kiev, secondo l'aeronautica militare