Ft: sospette interferenze russe su gps aereo von der Leyen, costretto ad atterraggio con mappe cartacee

Bruxelles, 1 ottobre 2025 - Domenica pomeriggio un presunto attacco di interferenza russa contro la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha disattivato i servizi di navigazione Gps in un aeroporto bulgaro e ha costretto l'aereo del presidente della Commissione europea ad atterrare utilizzando mappe cartacee. A riportare la notizia è il Financial Times.
E una fonte all’Afp riferisce che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà i leader europei giovedì a Parigi. "Stiamo pianificando un incontro del genere" tra Zelensky e i "leader europei", ha detto la fonte, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "non è previsto per ora".
I "continui" tentativi dell'Occidente di coinvolgere Kiev nella Nato sono una delle cause principali all'origine del conflitto in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin, parlando al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) di Tianjin, ha aggiunto "che la crisi è nata in gran parte a causa del colpo di Stato a Kiev del 2014, provocato dall'Occidente". La seconda causa, invece, "sono i continui tentativi dell'Occidente di coinvolgere l'Ucraina nella Nato. Come abbiamo ripetutamente sottolineato, ciò rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza della Russia", ha osservato Putin.
L'aereo stava trasportando von der Leyen da Varsavia a Plovdiv (in Bulgaria) ed è stato privato dei sistemi di navigazione elettronica durante l'avvicinamento all'aeroporto della città. Tre funzionari informati sull'incidente lo hanno definito un'operazione di interferenza russa, scrive l'Ft "Il Gps dell'intera area aeroportuale si è spento", ha affermato uno dei funzionari. Dopo aver sorvolato l'aeroporto per un'ora, il pilota dell'aereo ha deciso di atterrare manualmente utilizzando mappe analogiche, hanno aggiunto. "Si è trattato di un'innegabile interferenza". Il cosiddetto jamming e spoofing Gps, che distorce o impedisce l'accesso al sistema di navigazione satellitare, veniva tradizionalmente utilizzato dai servizi militari e di intelligence per difendere siti sensibili, ma è stato sempre più utilizzato da paesi come la Russia come mezzo per interrompere la vita civile ricorda il quotidiano segnalando che negli ultimi anni, gli incidenti legati al disturbo del segnale Gps sono aumentati notevolmente nel Mar Baltico e negli stati dell'Europa orientale vicini alla Russia, colpendo aerei, imbarcazioni e civili che utilizzano il servizio per la navigazione quotidiana. Dopo la visita, von der Leyen ha lasciato Plovdiv sullo stesso aereo senza incidenti.