Guerra Ucraina news, Kiev: morti 500 bambini dall’inizio del conflitto. Neonato ucciso in attacco russo a Kherson

7:02 Russia: sventato attacco di droni L'Ucraina ha nuovamente tentato di attaccare una struttura russa con un drone, ma i sistemi di difesa aerea l'hanno distrutta nella regione di Belgorod. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo a Mosca, precisando che non ci sono state vittime o danni. Belgorod si trova al confine con l'Ucraina.

7:45 La Russia usa una propria versione di drono iraniani La Russia ha cominciato a produrre e utilizzare la propria versione dei droni kamikaze Shahed iraniani per attaccare l' Ucraina. Ne sono convinti gli analisti del gruppo di ricerca Conflict Armament Research (Car). Un rapporto, pubblicato sul sito web del Car, contiene i risultati dettagliati dello studio di due droni che l'esercito russo ha usato contro l'Ucraina nelle regioni meridionali del Paese: entrambi i droni sembravano Shahed-136 iraniani, ma contenevano moduli elettronici che la Russia aveva precedentemente utilizzato nei suoi droni da ricognizioni. Da notare che questi droni, cosi' come gli Shahed iraniani, sono quasi interamente realizzati con componenti prodotti al di fuori della Federazione Russa: gli esperti hanno identificato circa 100 componenti in piu' di 30 moduli, prodotti da 22 aziende di 7 Paesi diversi, tra i quali la Federazione Russa; e la maggior parte delle componenti e' stata prodotta da aziende con sede in Cina, Svizzera e Stati Uniti. Da ricordare infine che, a giugno, gli Usa hanno sostenuto che un impianto per la produzione di droni iraniani e' in costruzione nella Repubblica russa del Tatarstan.

8:34 Intelligence Gb: Cremlino potrebbe sospendere finanziamenti alla Wagner E' probabile che il Cremlino interrompa il sostegno finanziario al gruppo Wagner: la previsione e' dell'intelligence militare britannica, nel suo consueto aggiornamento sulla guerra in Ucraina. "C'e' una possibilita' realistica che il Cremlino non finanzi piu' il gruppo", si legge nell'analisi postata su Twitter. E se lo Stato russo non paga piu' Wagner, l'opzione piu' plausibile e' che le faranno le autorita' bielorusse" (anche se questo significherebbe "un drenaggio significativo e in linea di massima sgradito delle modeste risorse bielorusse"). Secondo l'analisi dei militari britannici, il gruppo di mercenari "si sta probabilmente muovendo verso un processo di ridimensionamento e riconfigurazione, in gran parte per risparmiare sulle spese degli stipendi al personale in un momento di pressione finanziaria". Dopo il clamoroso ammutinamento del giugno, platealmente rientrato all'ultimo minuto, il Cremlino -ricordano a Londra- "ha agito contro alcuni altri interessi commerciali del proprietario di Wagner, Yevgeny Prigozhin".

8:54 L’Ucraina riceverà droni di nuova generazione da Belino L'azienda tedesca Rheinmetall entro la fine dell'anno trasferira' droni da ricognizione di nuova generazione in Ucraina: lo scrive il tabloid tedesco Bild, citando proprie fonti. Oltre a svolgere funzioni di intelligence, il drone LUNA NG puo' trasportare munizioni vaganti ad ala rotante Hero-R. La combinazione di LUNA NG e Hero R, quest'ultimo un multirotore creato dall'azienda tedesca in collaborazione con il produttore israeliano UVision, combina i vantaggi della ricognizione con l'attacco ad alta precisione.

9:35 Kiev: 500 bambini morti dall’inizio della guerra Almeno 500 bambini sono stati uccisi in Ucraina dalle forze russe dall'inizio dell'invasione e quasi 1.100 sono rimasti feriti: lo ha reso noto su Telegram l'ufficio della Procura generale del Paese, come riporta Ukrinform. «Più di 1.597 bambini in Ucraina hanno sofferto per l'aggressione armata su larga scala della Federazione Russa - si legge in un comunicato -. Fino alla mattina del 13 agosto 2023, secondo le informazioni ufficiali fornite dai procuratori minorili, 500 bambini sono stati uccisi e più di 1.097» sono rimasti feriti. La maggior parte dei bambini è stata colpita nella regione di Donetsk, precisa la nota.

10:15 L’Ucraina chiede alla Germania i missili Taurus L'Ucraina continua a fare pressione sul governo tedesco affinché fornisca a Kiev i missili da crociera tedeschi Taurus per difendersi dalla Russia. L'Ucraina ne ha bisogno "per salvare altre vite di soldati e civili ucraini e per accelerare la liberazione dei suoi territori", ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba all'edizione domenicale del tabloid tedesco Bild. "La formula è semplice: una maggiore gittata dei missili significa una minore durata della guerra".