Allarme della Polonia: elicotteri bielorussi hanno violato spazio areo. Nella notte droni russi su Kiev e Odessa

7:01

Droni russi contro Kiev

Un attacco con droni esplosivi ha preso di mira nella notte la capitale ucraina Kiev. Secondo il capo dell'amministrazione militare della capitale, Sergey Popko, gruppi di droni "Shahed" di fabbricazione iraniana, provenienti da diverse direzioni, sono entrati contemporaneamente nel cielo della capitale. "Tutti gli obiettivi - più di dieci droni - sono stati rilevati e distrutti in tempo", ha detto Popko su Telegram. I detriti dei droni abbattuti, tuttavia, sono caduti nei quartieri di Solomyansky, Golosiivsky e Svyatoshynsky. "Ci sono danni a locali non residenziali e superfici stradali, senza distruzioni o incendi gravi", ha aggiunto l'amministrazione militare. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato la caduta di destriti su diversi quartieri e alcuni danni materiali. "Non ci sono morti o feriti nella capitale", ha scritto su Telegram.