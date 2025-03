Pioggia di missili e droni contro l’Ucraina, colpito il sistema elettrico delle ferrovie. Trump: “Putin non ha chiesto di sospendere gli aiuti a Zelensky”

08:17

Crosetto: "Piccolissimo passo avanti dopo il colloquio Putin Trump"

Dopo la telefonata tra Putin e Trump "c'è un po' più di acqua nel bicchiere rispetto al giorno precedente: accontentiamoci di questo". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato a Mattino 5. "Il punto di arrivo è il bicchiere pieno, questo è un piccolissimo passo avanti. Almeno le infrastrutture energetiche - ha aggiunto il ministro - non dovrebbero più colpirle, anche se nella notte le hanno colpite. Ma noi dovremmo arrivare al giorno in cui non cadrà più una bomba in nessuna parte dell'Ucraina, anche in quelle civili, non solo quelle energetiche".