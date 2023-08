La guerra in diretta, pioggia di missili sull’Ucraina: colpito grande magazzino di mais. Due droni abbattuti vicino a Mosca

Mentre continuano i combattimenti in Ucraina (ieri è stato colpito un centro trasfusionale a Kharkiv) e nella notte c’è stata un’ondata di attacchi missilistici, anche Mosca non “dorme sonni tranquilli” ed un drone è stato abbattuto mentre si avvicinava alla capitale russa.

Il magazzino di mais colpito in Ucraina

Intanto si cerca di far chiarezza sul summit in corso a Gedda, in Arabia Saudita. Un incontro al quale insieme ai rappresentanti del G7 ci sono i paesi del Brics e la Cina. Secondo fonti Ue nel corso del summit si sarebbe registrata un’intenzione comune che ritiene che nessun accordo di pace possa essere raggiunto senza preservare l’integrità dell’Ucraina e la sua sovranità.

