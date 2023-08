Guerra in Ucraina: droni di Kiev contro porto russo e in Crimea. Shoigu visita le truppe russe al fronte

Mosca, 4 agosto 2023 – Guerra in Ucraina: Kiev lancia i droni contro un porto russo e in Crimea, la difesa di Mosca li respinge. Bersagliati dagli ucraini lo scalo marittimo di Novorossijsk e vari obiettivi nella penisola annessa dalla Russia, che rivendica la distruzione di tutti gli automi, marini e aerei.

Intanto il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha visitato a sorpresa i soldati russi sul fronte ucraino per ispezionare le postazioni e per parlare con gli ufficiali, secondo quanto annuncia l'Armata russa in una nota, senza precisare il posto. Shoigu “ha ringraziato i comandanti militari (...) per le azioni offensive” nei confronti delle forze armate di Kiev nella zona di Lyman.

La televisione russa ha mostrato immagini di Shoigu mentre si intrattiene con il generale Andrei Mordvichev, che guida l'Unità di comando centrale russa in Ucraina. Nelle immagini si vede anche Shoigu salire su un mezzo corazzato svedese Cv90, "uno dei tanti veicoli catturati al nemico in combattimento”, come afferma la tv russa. L'ultima volta che il ministro della Difesa russo ha visitato zone di operazioni è stata a fine giugno, dopo la rivolta armata del Gruppo Wagner.

I bombardamenti a Izmail, nella regione di Odessa (Ansa)

