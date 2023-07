Guerra in Ucraina, drone colpisce stazione di polizia in Russia. Medvedev: “Se Kiev avanza costretti a usare arma nucleare”

9:26

Medvedev: “Se Ucraina avanza costretti a usare armi nucleari”

La Russia potrebbe essere costretta a usare l'arma nucleare se la controffensiva dell' Ucraina avrà successo, ha detto ieri il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, nell'ultima di una serie di minacce nucleari fatte durante l'invasione di Mosca in Ucraina. "Immaginate solo che l'offensiva... in tandem con la Nato, abbia avuto successo e si sia conclusa con la sottrazione di parte della nostra terra. Quindi dovremmo usare armi nucleari in virtù delle disposizioni del decreto presidenziale russo", ha affermato Medvedev in un post su Telegram, citato oggi dalla Cnn. "Semplicemente non ci sarebbe altra soluzione", ha aggiunto l'ex presidente russo. "I nostri nemici dovrebbero pregare i nostri combattenti affinché non permettano al mondo di andare in fiamme nucleari".