Ucraina, notizie in diretta: nella notte bombardata 91 volte Zaporizhzhia

Allarme 007 Kiev su fake news

L'intelligence di Kiev ha postato su Telegram un messaggio questa mattina in cui lancia l'allarme per una nuova campagna di disinformazione che sarebbe stata approvata dal Cremlino: mentiranno su una presunta “mobilitazione di massa” in Ucraina. Tra gli altri temi su cui si potrebbe concentrare la campagna di fake news anche “l'incredulità dei partner occidentali nella possibilità di vittoria”, “il fallimento della controffensiva” e “la corruzione totale in Ucraina”.