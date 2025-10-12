Guerra in Ucraina news, “L’intelligence Usa ha aiutato Kiev a colpire le raffinerie di Mosca”. Russi alle porte di Kramatorsk

Roma, 12 ottobre 2025 - La guerra tra Ucraina e Russia si sta concentrando sugli attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. Mosca continua a martellare con centinaia di droni e missili contro centrali idroelettriche e raffinerie, in una settimana sono piovuti sugli impianti ucraini, e sul resto del Paese, oltre 3100 droni, 92 missili e circa 1360 bombe teleguidate di precisione, ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram. "La Russia continua il terrore aereo delle nostre città e comunità, intensifica gli attacchi alla nostra energia. Ieri a Kostyantynivka un bambino è stato ucciso da una bomba aerea in una chiesa". La risposta di Kiev c'è stata, colpendo a sua volta le raffinerie di petrolio russe, anche lontano dal fronte, anche grazie alle informazioni ricevute dall'intelligence Usa, secondo quanto scrive il Finantial Times. Un sostegno che si sarebbe "intensificato da metà estate", con il risultato di aver fatto "schizzare alle stelle i prezzi dell'energia in Russia e costretto Mosca a tagliare le esportazioni di gasolio e a importare carburante", si legge sul quotidiano economico-finanziario britannico, che dà merito a Trump aver autorizzato quel passo in più sul territorio russo che Joe Biden aveva scoraggiato.
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ritiene che Mosca si stia permettendo un'escalation dei suoi attacchi perché il mondo è concentrato sulla pace in Medio Oriente. Il presidente ucraino ha quindi invitato gli alleati a continuare a esercitare pressioni sulla Russia con sanzioni, dazi e azioni congiunte contro gli acquirenti di petrolio russo che finanziano la guerra.
La deputata ucraina Maryana Bezugla ha denunciato il fatto che quasi 250 mila militari ucraini avrebbero lasciato volontariamente le proprie unità dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala. Bezugla, definendo la cifra impressionante, ha dichiarato: "Ora abbiamo tanti casi di assenze non autorizzate quanti erano i membri dell'esercito prima dell'invasione su larga scala", aggiungendo che "se la situazione continuerà così, presto il numero di disertori sarà pari alla metà del nostro esercito". Secondo la parlamentare la colpa è degli "ordini incomprensibili del comando" e dei "centri di addestramento militare non riformati", oltre a un generale clima di sfiducia e demoralizzazione.
Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, in una intervista alla tv russa ha affermato che il possibile invio all'Ucraina di missili americani Tomahawk è "di estrema preoccupazione" per la Russia.
Le truppe russe d'invasione si trovano a meno di 20 chilometri di distanza da Kramatorsk, nel Donetsk, in Donbass. Le autorità locali hanno ordinato l'evacuazione della popolazione civile da alcune parti della città. Ora la Russia controlla quasi l'80% della regione di Donetsk e continua ad avanzare verso le vaste pianure dell'Ucraina orientale.
Le reti energetiche del Donetsk sono state colpite da un pesante bombardamento russo, la regione è al buio. Lo denuncia su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Vadym Filashkin, ripreso da Ukrinform. "Al mattino, i russi hanno nuovamente preso di mira le nostre infrastrutture energetiche. Sono già iniziati i lavori di riparazione e si sta facendo tutto il possibile per ripristinare l'alimentazione il prima possibile".