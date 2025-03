Guerra in Ucraina news, Mosca colpisce gli impianti energetici. Zelensky: “Lunedì sarò in Arabia Saudita”

Kiev, 7 marzo 2025 - Mosca ha compiuto massicci bombardamenti sulle infrastrutture energetiche dell'Ucraina in vista dell'incontro delle delegazioni diplomatiche americana e ucraina previsto per martedì in Arabia Saudita e all'indomani del vertice di 27 leader europei che, di fronte al disimpegno di Washington dal conflitto, a Bruxelles hanno espresso la volontà di rafforzare le capacità di difesa del continente. L'incontro di martedì servirà a definire "un quadro per un accordo di pace e un cessate il fuoco iniziale", ha affermato l'inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff.

Zelenseky ha annunciato che lunedì si recherà in Arabia Saudita per incontrare il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman "dopodiché, il mio team rimarrà in Arabia Saudita per lavorare con i nostri partner americani", ha aggiunto su X, assicurando che l'Ucraina desidera raggiungere una "pace rapida e duratura" per porre fine all'invasione russa. Anche Donald Trump ha annunciato che andrà in Arabia Saudita, senza però fornire una data specifica.

Da sx Antonio Costa, il presidente ucraino Zelensly e Ursula Von der Leyen

Le notizie in diretta