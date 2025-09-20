Guerra Ucraina Russia, Mosca lancia 40 missili e quasi 600 droni. L’attacco vicino al confine polacco: si alzano i caccia Nato

Roma, 20 settembre 2025 - Un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha denunciato attacchi russi con 40 missili da crociera e 580 droni di vario tipo. Su Telegram il leader ucraino ha riferito che "nella regione di Dnipropetrovsk, un grattacielo è stato colpito direttamente con munizioni a grappolo. Tre persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite nell'attacco". Il martellante bombardamento russo, contro l'Ucraina occidentale, vicino al confine con la Polonia, ha avuto la conseguenza che anche i caccia di Varsavia e alleati si alzassero in volo per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco. I nervi tra Russia e Nato sono tesi dopo l'incursione di droni in Polonia una settimana fa e la violazione dello spazio aereo estone da parte di caccia MiG-31 russi ieri. "Non abbiamo invaso lo spazio aereo dell'Estonia, gli aerei hanno sorvolato acque neutrali" ha dichiarato il ministero della Difesa russo, smentendo che i sui jet abbiano invaso lo spazio aereo dell'Estonia, membro della Nato. Comunque Tallinn dopo la presunta violazione dello spazio aereo ha convocato un diplomatico russo per protestare, ha fatto sapere il ministero degli Esteri estone. Anche perché non è stata la prima volta, infatti il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, ha affermato che la Russia ha violato lo spazio aereo estone quattro volte quest'anno, "ma l'incursione di ieri, che ha coinvolto tre aerei da caccia, è di una sfacciataggine senza precedenti". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la violazione da parte di jet russi "potrebbe causare un grosso problema, non mi piace".

La contraerea ucraina vicino a Kiev spara per intercettare i droni russi