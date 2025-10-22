Notte di raid, due morti a Kiev. L’Ucraina colpisce impianto chimico russo con i missili inglesi Storm Shadow

Roma, 22 ottobre 2025 – Nelle ore in cui il vertice fra Trump e Putin a Budapest è saltato in seguito alle dichiarazioni di Mosca che non intende “attuare un cessate il fuoco immediato”, la pace sembra sempre più lontana.
Nella notte ci sono stati diversi attacchi. In particolare ci sono stati 2 morti a Kiev bersagliata da attacchi aerei. Ma la capitale ucraina non è stato l’unico bersaglio russo con balckout che stanno interessando varie zone del Paese. Ma anche gli ucraini hanno effettuato raid. In particolare le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia.
Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia, ha dichiarato lo stato maggiore di Kiev su Facebook, citato dai media ucraini, fra cui Ukrinform, che precisa che si è trattato di un "attacco combinato aereo e missilistico su larga scala" nel quale sono stati utilizzati anche i missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow lanciati da aerei. I missili, si legge ancora, sono riusciti a "penetrare con successo il sistema di difesa aerea russo".
Forti esplosioni hanno scosso Kiev e diverse altre città ucraine nella notte, durante un massiccio attacco aereo lanciato dalla Russia.
È di almeno due morti il bilancio degli attacchi russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità ucraine.