Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Esteri
EsteriNotte di raid, due morti a Kiev. L’Ucraina colpisce impianto chimico russo con i missili inglesi Storm Shadow
22 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Notte di raid, due morti a Kiev. L’Ucraina colpisce impianto chimico russo con i missili inglesi Storm Shadow

Si intensificano gli attacchi fra Russia e Ucraina nei giorni in cui sembra ulteriormente allontanarsi la possibilità di una pace con il vertice tra Putin e Trump a Budapest saltato

Roma, 22 ottobre 2025 – Nelle ore in cui il vertice fra Trump e Putin a Budapest è saltato in seguito alle dichiarazioni di Mosca che non intende “attuare un cessate il fuoco immediato”, la pace sembra sempre più lontana.

Raid russi in Ucraina: 2 morti a Kiev, 13 feriti a Zaporizhzhia
I bombardamenti russi su Kiev hanno causato due morti

Nella notte ci sono stati diversi attacchi. In particolare ci sono stati 2 morti a Kiev bersagliata da attacchi aerei. Ma la capitale ucraina non è stato l’unico bersaglio russo con balckout che stanno interessando varie zone del Paese. Ma anche gli ucraini hanno effettuato raid. In particolare le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia.

La diretta

06:29
L'Ucraina colpisce impianto chimico russo con i missili Storm Shadow

Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia, ha dichiarato lo stato maggiore di Kiev su Facebook, citato dai media ucraini, fra cui Ukrinform, che precisa che si è trattato di un "attacco combinato aereo e missilistico su larga scala" nel quale sono stati utilizzati anche i missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow lanciati da aerei. I missili, si legge ancora, sono riusciti a "penetrare con successo il sistema di difesa aerea russo". 

06:25
Raid aerei su tutta l'Ucraina

Forti esplosioni hanno scosso Kiev e diverse altre città ucraine nella notte, durante un massiccio attacco aereo lanciato dalla Russia.

06:24
Bombardamenti russi su Kiev: 2 morti

È di almeno due morti il bilancio degli attacchi russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità ucraine.

