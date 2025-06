Guerra Ucraina-Russia, attacco russo record nella notte: oltre 530 tra droni e missili, impiegati anche i bombardieri strategici. Abbattuto un F-16 di Kiev

11:08

Telegraph: "Offensiva estiva russa in stallo a Sumy"

Nonostante un numero record di attacchi su più fronti l'offensiva estiva russa in Ucraina è in stallo, bloccata a Sumy, scrive il Telegraph. IL quotidiano si basa sull'analisi di alcuni dati, sottolineando che se da una parte Mosca è sulla buona strada per battere il proprio record, stabilito il mese scorso, per le operazioni offensive di giugno, l'enorme volume di assalti non si è tradotto in progressi significativi sul campo di battaglia. L'offensiva, lanciata a maggio ma pianificata per l'inverno, si estende dalle regioni di confine settentrionali di Sumy e Kharkiv fino alle linee del fronte di Donetsk e Dnipropetrovsk, dove le forze russe stanno tentando di fare breccia per la prima volta. Ma a diverse settimane dall'inizio della campagna, lo slancio sta diminuendo, sottolinea il quotidiano britannico.