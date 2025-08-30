Violenti attacchi in Ucraina, Zelensky risponde con centinaia di droni sulle raffinerie russe: “Basta parole, ora fatti”

Roma, 30 agosto 2025 – Violenti attacchi russi nella notte in Ucraina, dove la linea di guerra non arretra. Le forze di difesa ucraine hanno colpito raffinerie di petrolio russe importanti: la centrale di approvvigionamento dell’esercito russo a Krasnoda – che produce prodotti petroliferi leggeri con un volume di 3 milioni di tonnellate all'anno – e l’impianto di Syzransky, nella regione di Samara, che raffina oltre 8,4 milioni di tonnellate l’anno di benzina, gasolio e cherosene per aviazione. L'attacco con droni ha provocato un rogo.
Intanto le diplomazie internazionali continuano a discutere sulle misure da prendere per fermare la guerra. L'Europa è pronta a "assumersi la responsabilità" sull'Ucraina – annuncia il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot arrivando al consiglio esteri informale di Copenaghen – “per la prima volta i capi di Stato maggiore sono entrati nei dettagli sulle garanzie di sicurezza e affronteremo nuovamente la questione al livello di capi di Stato". Durissima la posizione della Lettonia: “Il macellaio al Cremlino va fermato”.
Dopo i nuovi massicci attacchi di questa notte su diverse regioni dell'Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto alla comunità internazionale di passare dalle parole ai fatti. I russi, ha scritto su Telegram, hanno lanciato "quasi 540 droni, 8 missili balistici e 37 missili di altro tipo". A Zaporizhzhia è stato colpito "un edificio residenziale di cinque piani. Purtroppo, al momento si sa di una persona deceduta e di decine di feriti, tra cui anche bambini", ha spiegato. Bombe sono cadute anche su "Volyn, Dnipro, Donetsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Rivne, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy, Chernivtsi, Chernihiv", ha proseguito. "Abbiamo visto la reazione del mondo al precedente bombardamento. Ma ora, con la Russia che dimostra ancora una volta di infischiarsene delle parole, contiamo su azioni concrete", ha chiarito.
Mosca, ha sottolineato Zelensky, "ha usato il tempo concesso per preparare l'incontro a livello di leader per sferrare nuovi attacchi massicci. L'unico modo per riaprire una finestra di opportunità per la diplomazia è imporre sanzioni pesanti contro tutti coloro che finanziano l'esercito russo e sanzioni efficaci contro la stessa Mosca - bancarie ed energetiche". Questa guerra, ha avvertito, "non finirà con dichiarazioni politiche: servono passi veri. Attendiamo azioni da America, Europa e dal mondo intero".
"Discutiamo di come fermare la guerra della Russia in Ucraina, mantenendo l'unità transatlantica e assicurandosi che il macellaio al Cremlino venga fermato, perchè al momento non vediamo alcuna indicazione che l'intenzione sia quella di raggiungere la pace dalla Russia. Quindi spetta agli attori transatlantici, insieme a Stati Uniti, altri paesi dell'Unione europea, britannici, canadesi e altri, fermarlo". Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri della Lettonia, Baiba Braze, al suo arrivo alla riun
