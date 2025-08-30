Violenti attacchi in Ucraina, Zelensky risponde con centinaia di droni sulle raffinerie russe: “Basta parole, ora fatti”

06:59

Zelensky, lanciati 540 droni. L'appello all'Europa: "Basta parole, ora fatti"

Dopo i nuovi massicci attacchi di questa notte su diverse regioni dell'Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto alla comunità internazionale di passare dalle parole ai fatti. I russi, ha scritto su Telegram, hanno lanciato "quasi 540 droni, 8 missili balistici e 37 missili di altro tipo". A Zaporizhzhia è stato colpito "un edificio residenziale di cinque piani. Purtroppo, al momento si sa di una persona deceduta e di decine di feriti, tra cui anche bambini", ha spiegato. Bombe sono cadute anche su "Volyn, Dnipro, Donetsk, Zhytomyr, Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Rivne, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy, Chernivtsi, Chernihiv", ha proseguito. "Abbiamo visto la reazione del mondo al precedente bombardamento. Ma ora, con la Russia che dimostra ancora una volta di infischiarsene delle parole, contiamo su azioni concrete", ha chiarito.

Mosca, ha sottolineato Zelensky, "ha usato il tempo concesso per preparare l'incontro a livello di leader per sferrare nuovi attacchi massicci. L'unico modo per riaprire una finestra di opportunità per la diplomazia è imporre sanzioni pesanti contro tutti coloro che finanziano l'esercito russo e sanzioni efficaci contro la stessa Mosca - bancarie ed energetiche". Questa guerra, ha avvertito, "non finirà con dichiarazioni politiche: servono passi veri. Attendiamo azioni da America, Europa e dal mondo intero".