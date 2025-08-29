Raid russi in Ucraina, oggi riunione d’emergenza all’Onu. Kallas: “Mosca non vuole la pace, servono pressioni”

Roma, 29 agosto 2025 – Gli attacchi russi dividono i volenterosi, tra chi è pronto ad inviare soldati a Kiev e chi, come l’Italia, non ci sta. L’Europa sta discutendo un’eventuale missione di addestramento dei soldati ucraini e un sostegno più deciso alla difesa del Paese. Sul tavolo c’è anche un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia sui punti più sensibili: enervia e servizi finanziari. Gli Usa venderanno a Kiev armi per 825 milioni di dollari.
Nelle ultime 24 ore ci sono stati 191 scontri con l’esercito e oltre 5mila bombardamenti. "La Russia non vuole la pace: visti gli attacchi che stanno portando avanti, dobbiamo fare pressione su di loro, è l'unica cosa che funziona”, commenta Kaja Kallas, l'Alta rappresentante Ue per la politica estera.
Intanto l’Onu ha convocato per oggi pomeriggio una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza per affrontare il tema caldissimo degli ultimi raid russi. Ieri Mosca ha bombardato anche i luoghi simbolo della presenza internazionale a Kiev: la sede Ue e il British Council. Separatamente, sempre oggi, i due inviati ucraini incontreranno i membri dell'amministrazione Trump per discutere della tanto sofferta mediazione americana tra Kiev e Mosca.
Aggiornamenti in diretta
Gli Usa venderanno a Kiev armi per 825 milioni di dollari, ci sono anche missili a raggio esteso. Palazzo Chigi: no all'invio di truppe e garanzie su modello Nato. L'annuncio dopo che i negoziati sembrano arenati e l'attacco russo sulla capitale che ha fatto 23 morti, tra cui 4 minori. Colpita la sede della delegazione Ue. La Commissione convoca l'inviato di Mosca. Von der Leyen sente Zelensky e Trump: "Putin venga al tavolo". Kallas: "Nessuna missione diplomatica dovrebbe mai essere un bersaglio". Rutte: "Non possiamo essere ingenui con la Russia". Danni anche al British Council, protesta di Londra. Il Cremlino: siamo interessati ai negoziati, ma non ci fermeremo.
''Quando c'è di mezzo la pace e la guerra non c'è titolarità''. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento ieri sera a 'La Piazza il Bene Comune' a Ceglie Messapica, organizzata da Affaritaliani, rispondendo ad una domanda sull'intervento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella polemica con tra il leader del Carroccio e l'Eliseo. ''Quando un leader europeo, nostro vicino, per mesi continua a dire siamo pronti a combattere'' la risposta, per Salvini, è ''no, perché è tempo diplomazia. Ci sono 18 pacchetti di sanzioni, e Trump che sta lavorando per un incontro Putin-Zelensky''. Inoltre, continua il ministro, ''Attaccati al tram in milanese non è insulto, significa 'lascia stare', facciamo parlare gli ambasciatori. Io penso - conclude - che non sia un mio diritto ma un mio dovere. E poi, questa è anche la posizione governo: noi non invieremo nemmeno un soldato a combattere in Ucraina, noi non siamo in guerra contro la Russia''.
Al centro delle discussioni tra gli Stati membri dell'Europa, c'è l'invio di soldati a Kiev per l'addestramento delle milizie ucraine. "Queste discussioni sono in corso, ma c'è la volontà di fare l'addestramento quando ci sarà il cessate il fuoco ma, se parliamo di cambiare il mandato" della missione europee per l'Ucraina sull'addestramento militare, "possiamo discutere di quanto gli Stati membri siano disposti a farlo prima che la tregua sia concordata". Così l'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, arrivando al Consiglio informale Difesa Gymnich a Copenaghen a proposito della possibilità di addestrare i militari ucraini.
"La Russia non vuole la pace, in questo momento è molto chiaro: visti gli attacchi che stanno portando avanti, dobbiamo fare pressione su di loro, è l'unica cosa che funziona". Così l'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, arrivando al Consiglio informale Difesa Gymnich a Copenaghen. "Tutti capiscono che, visto come Putin sta deridendo gli sforzi per pace, l'unica cosa che funziona è la pressione", sottolinea. "Stiamo lavorando al prossimo pacchetto di sanzioni e ci sono diverse opzioni sul tavolo: quella che li danneggerà di più sono le sanzioni sull'energia e le sanzioni secondarie che gli americani hanno proposto, ma li ostacoleranno anche i servizi finanziari e l'accesso ai capitali, di cui hanno così disperatamente bisogno", spiega. "Ogni Stato membro sta decidendo come contribuire alle garanzie di sicurezza", ma l'eventuale invio delle truppe "è una decisione di ogni singolo Stato membro", chiarisce. "Abbiamo già sentito che alcuni Stati membri stanno inviando le loro truppe o sono pronti a farlo, mentre alcuni non sono pronti".
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha convocato una riunione di emergenza per oggi pomeriggio in seguito ai molteplici attacchi aerei russi che hanno colpito l'Ucraina nella notte tra mercoledì e ieri, uccidendo almeno 21 persone. L'incontro è stato richiesto dall'Ucraina, nonché da Regno Unito, Francia, Slovenia, Danimarca e Grecia. Separatamente, nella giornata odierna ì due inviati ucraini incontreranno i membri dell'amministrazione Trump per discutere della tanto sofferta mediazione americana tra Kiev e Mosca.
Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno avuto 191 scontri con l'esercito russo lungo la linea del fronte, ha affermato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Nel frattempo, il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko, ha diffuso un aggiornamento in merito al numero delle vittime successivamente all'attacco di ieri nella capitale ucraina, segnalando che il numero dei decessi è salito a 23 persone.
L'esercito russo ha lanciato tre attacchi missilistici e 70 attacchi aerei, schierando 36 missili e sganciando 117 bombe aeree guidate. Inoltre, le forze russe hanno condotto 5.358 bombardamenti, di cui 102 con sistemi di lancio multipli, e hanno utilizzato 6.205 droni kamikaze. Gli attacchi aerei russi hanno preso di mira diverse aree popolate, principalmente le regioni di Dnipropetrovsk, di Donetsk, di Zaporizhzhia e di Kherson. Gli attacchi dei droni russi hanno ucciso altre due persone e ne hanno ferita un'altra nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, ha dichiarato oggi l'amministrazione militare ucraina. "Purtroppo, due persone sono morte: un uomo e una donna", ha dichiarato Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della regione, aggiungendo che anche una donna è rimasta ferita e che otto droni russi sono stati abbattuti.