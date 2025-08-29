Raid russi in Ucraina, oggi riunione d’emergenza all’Onu. Kallas: “Mosca non vuole la pace, servono pressioni”

Roma, 29 agosto 2025 – Gli attacchi russi dividono i volenterosi, tra chi è pronto ad inviare soldati a Kiev e chi, come l’Italia, non ci sta. L’Europa sta discutendo un’eventuale missione di addestramento dei soldati ucraini e un sostegno più deciso alla difesa del Paese. Sul tavolo c’è anche un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia sui punti più sensibili: enervia e servizi finanziari. Gli Usa venderanno a Kiev armi per 825 milioni di dollari.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 191 scontri con l’esercito e oltre 5mila bombardamenti. "La Russia non vuole la pace: visti gli attacchi che stanno portando avanti, dobbiamo fare pressione su di loro, è l'unica cosa che funziona”, commenta Kaja Kallas, l'Alta rappresentante Ue per la politica estera.

Intanto l’Onu ha convocato per oggi pomeriggio una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza per affrontare il tema caldissimo degli ultimi raid russi. Ieri Mosca ha bombardato anche i luoghi simbolo della presenza internazionale a Kiev: la sede Ue e il British Council. Separatamente, sempre oggi, i due inviati ucraini incontreranno i membri dell'amministrazione Trump per discutere della tanto sofferta mediazione americana tra Kiev e Mosca.

Aggiornamenti in diretta

Bombardamenti russi a tappeto in Ucraina