Tregua in Ucraina, attesa a momenti la nota congiunta Usa-Russia. Mosca: “Trattative difficili, ma costruttive”

07:49

Oggi il piano Ue sulle terre rare. Sejournè: "Urgente diventare indipendenti"

"È urgente ridiventare indipendenti" con la riapertura delle miniere in Europa, perché senza le terre rare "siamo troppo dipendenti da Paesi come la Cina", perché ci servono per aumentare "la nostra difesa e per produrre armi", perché solo così saremo "competitivi" sul mercato dell'auto e in quello delle batterie. È quanto dice, a Repubblica, il commissario Ue agli Affari Interni, Stephane Sejournè. "Le terre rare - dice - sono il punto chiave per l'Unione europea. Non averle rappresenta una minaccia esistenziale. Sono fondamentali per l'industria e per la difesa. Non dobbiamo più dipendere da altri Paesi: né dalla Russia né dalla Cina. Senza litio, nichel o grafite non possiamo produrre batterie elettriche. Senza germanio, non possiamo produrre semiconduttori. Il mondo è cambiato rispetto a due o tre anni fa. La situazione geostrategica non è più quella di prima. Dobbiamo prenderne atto", continua Sejournè.

Quanto al piano che oggi la Commissione europea lancia sulle terre rare, il commissario spiega i tempi: "Entro 27 mesi. I nostri obiettivi sono il 10% dell'estrazione, il 40 per cento della capacità di trasformazione e il 25 per cento della capacità di riciclaggio. Dobbiamo cercare di essere indipendenti per oltre il 65%". Più nel dettaglio, prosegue, "27 mesi è il termine massimo per fornire le autorizzazioni. Entro 15 mesi invece deve partire l'attività di riciclaggio e di lavorazione. Dobbiamo ricordarci che il prezzo delle materie prime è salito del 500% a causa delle restrizioni all'esportazione imposte dalla Cina".