Ucraina news live, Zelensky: “Non dimenticheremo nulla nè perdoneremo gli assassini”. Kuleba: “Russia peggio dell’Isis”

10:55 Cancellata parata della vittoria Cancellata la parata della vittoria del 9 maggio - importante celebrazione russa per la fine della II guerra mondiale - in Crimea, penisola ucraina annessa dalla Russia nel 2014. Le autorità della Crimea hanno deciso di annullare la parata quest'anno, le manifestazioni e le marce del 9 maggio, ha scritto su Telegram il capo della regione Sergei Aksyonov, fedele a Mosca. Secondo lui, questa decisione è dovuta a considerazioni di "sicurezza". Aksyonov ha anche osservato che le autorità di Sebastopoli hanno deciso di fare lo stesso, ma in seguito ha chiarito che queste misure si applicano solo alla Crimea.

11:05 “Giornalista arrestata? Quello che dicono gli Stati Uniti è irrilevante” Il fatto che gli Stati Uniti considerino "ingiusta" la detenzione del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, accusato di spionaggio dalle autorità russe, è "irrilevante" secondo Mosca, Lo ha detto il viceministro degli Esteri Serghei Ryabkov. "In questo campo, siamo guidati dalle nostre leggi, naturalmente tenendo in debito conto le disposizioni della Convenzione consolare e seguendo le rispettive pratiche" ha dichiarato Ryabkov. "La parte russa non accetta alcun tentativo di pressione - ha aggiunto -. Per noi è irrilevante il tipo di cosiddetto status attribuito a questa persona da Washington. Agiremo in conformità con le nostre esigenze interne, i requisiti, le norme e tutti i nostri atti legislativi applicabili a questa situazione. Niente di più" ha concluso.

11:15 Zelensky: “Non perdoneremo gli assassini” ''C'è qualcosa che nessuno al mondo può ignorare: con quanta facilità queste bestie uccidono. Non dimenticheremo nulla. Né perdoneremo gli assassini''. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando, in un videomessaggio diffuso attraverso Twitter, i due filmati che circolano sui social dei soldati di Kiev decapitati dalle forze armate russe vicino a Bakhmut. ''Questo video, l'esecuzione di un prigioniero ucraino. Questo è un video che dimostra la Russia così com'è. Che tipo di persone sono'' ha aggiunto Zelensky.

11:31 “La Russia rischia di essere colonia economica della Cina” La Russia ''rischia di diventare una colonia economica della Cina" man mano che aumenta l'isolamento seguito alla guerra che ha lanciato contro l'Ucraina. Lo ha affermato il direttore della Cia William Burns. "La Russia sta diventando sempre più dipendente dalla Cina e, per certi aspetti, corre il rischio di diventare nel tempo una colonia economica della Cina, dipendente per l'esportazione di risorse energetiche e materie prime", ha detto Burns in un evento alla Rice University di Houston.

11:50 Mosca: "Fuga di notizie mossa dagli Stati Uniti per ingannarci" Secondo la Russia, la fuga di notizie sulle strategie militari di Kiev dagli Stati Uniti potrebbe essere stata pilotata con l'obiettivo di "ingannare" Mosca. Secondo il viceministro degli Esteri Serghei Ryabkov, "probabilmente è interessante per qualcuno guardare questi documenti, se sono davvero documenti o se potrebbero essere un falso o una fuga di notizie intenzionale". Ma, ha aggiunto, "dal momento che gli Stati Uniti sono parte in causa nel conflitto e stanno essenzialmente conducendo una guerra ibrida contro di noi, è possibile che tali tecniche vengano utilizzate per ingannare il loro avversario, la Federazione Russa". In particolare, nei "leak" si esprimevano le preoccupazioni del Pentagono sulla capacita' dell'Ucraina di continuare a difendersi dagli attacchi russi, mentre il Washington Post ha riferito che in un documento si esprimevano dubbi sul successo di un'imminente controffensiva delle forze di Kiev; ancora, si citava la presenza di forze speciali dei Paesi Nato fra cui 50 soldati britannici.

12:10 I video Diffusi sui social network due video di soldati ucraini decapitati. Il primo, riferisce la Cnn, appare più recente e sarebbe stato girato vicino Bakhmut. L'altro dovrebbe risalire all'estate scorsa, a giudicare dalle piante circostanti.

12:15 L’accusa di Kuleba: “Russia peggio dell’Isis” "Un orrendo video di truppe russe che decapitano un prigioniero di guerra ucraino sta circolando online. E' assurdo che la Russia, che è peggio dell'Isis, presieda il Consiglio di sicurezza dell'Onu". Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, in un tweet. "I terroristi russi devono essere cacciati dall'Ucraina e l'Onu dovrà tenere conto dei loro crimini" ha aggiunto.