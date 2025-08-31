Putin oggi in Cina per incontrare Xi Jinping con Erdogan e Modi. Trump: “Vertice Mosca-Kiev improbabile, sì a trilaterale con Usa”

07:15

Impennata di attacchi nelle zone di Odessa, Donetsk e Zaporizhia

In Ucraina, il bollettino di guerra aggiornato registra attacchi russi record nelle regioni del Donetsk e di Zaporizhia, con un bilancio complessivo di 3 morti e decine di feriti. Lo riferisce il sito Ukrinform, aggiungendo che le Forze di difesa ucraine hanno ingaggiato 182 scontri con le forze russe lungo la linea del fronte, secondo il bollettino odierno dello Stato Maggiore delle Forze armate ucraine. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno ucciso due residenti della regione di Donetsk, a Sviatohirsk e Iverske, e ne hanno feriti altri sei. Lo ha annunciato su Telegram Vadym Filashkin, capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk. "Il 30 agosto, i russi hanno ucciso due residenti della regione di Donetsk: uno a Sviatohirsk e un altro a Iverske. Altre sei persone sono rimaste ferite nella regione nel corso della giornata", si legge nel comunicato. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, le forze russe hanno ucciso 3.441 residenti della regione e ne hanno feriti 7.922. Nel contempo, le truppe russe hanno lanciato 391 attacchi nella regione di Zaporizhia in un solo giorno, colpendo 16 insediamenti. Una persona è stata uccisa e 37 sono rimaste ferite nei bombardamenti.

Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco notturno con droni nella regione di Odessa, danneggiando le infrastrutture energetiche. Il capo dell'Amministrazione militare regionale di Odessa, Oleh Kiper, lo ha riferito su Telegram. "La città di Chornomorsk e i suoi dintorni sono stati colpiti più duramente. L'attacco ha danneggiato le infrastrutture energetiche", ha scritto. Attualmente, oltre 29.000 utenti sono senza elettricità. I lavori di ripristino sono gia' iniziati e le infrastrutture critiche funzionano grazie ai generatori. Anche abitazioni private ed edifici amministrativi sono stati danneggiati. In alcune zone sono scoppiati incendi, ma sono stati prontamente spenti dai servizi di emergenza che segnalano un solo ferito.

Come precedentemente riportato da Ukrinform, le perdite complessive russe in combattimento nella guerra contro l'Ucraina dal 24 febbraio 2022 al 31 agosto 2025 ammontano a 1.082.140 uomini, di cui 810 nelle ultime 24 ore. I sistemi di difesa aerea russi hanno invece abbattuto 21 droni ucraini la scorsa notte, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa russo. Di questi, 19 droni sono stati intercettati nel distretto federale meridionale, ovvero 11 droni nella regione di Volgograd e otto nella regione di Rostov. Due droni sono stati neutralizzati nel distretto federale centrale, uno nelle regioni di Belgorod e uno in quella di Bryansk.