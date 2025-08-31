Putin oggi in Cina per incontrare Xi Jinping con Erdogan e Modi. Trump: “Vertice Mosca-Kiev improbabile, sì a trilaterale con Usa”

Roma, 31 agosto 2025 – È improbabile un vertice tra Putin e Zelensky, ma un vertice trilaterale è possibile. Lo ha detto Donald Trump in una intervista al Daily Caller. "Un bilaterale non lo so, ma un incontro a tre potrebbe verificarsi”. Il presidente Usa ha detto di essere disponibile a usare aerei statunitensi come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerra in Ucraina. Al fronte, intanto, i combattimenti sono sempre più violenti. Le forze russe hanno sferrato oltre 400 attacchi nelle regioni di Odessa, Donetsk e Zaporizhia con morti e feriti.
È iniziato oggi la visita in Cina di Putin, un viaggio di quattro giorni su invito del presidente cinese Xi Jinping. Stamattina è arrivato a Tianjin, prima tappa del viaggio, e stasera parteciperà al vertice della 'Shanghai Cooperation Organization’, dove incontrerà Xi. Ci saranno 20 Capi di Stato, tra cui il premier indiano Narendra Modi, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian e il leader turco Recep Tayyip Erdogan.
Cina e India "sono partner di cooperazione, non rivali". Il presidente Xi Jinping, incontrando a Tianjin il premier indiano Narendra Modi a poche ore dall'apertura del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), ha detto che i due Paesi, i più popolosi del mondo, "rappresentano opportunità reciproche di sviluppo, piuttosto che minacce", secondo l'agenzia statale Xinhua. Modi, nel discorso di apertura postato sui social, ha detto che i due Paesi si muovono in direzione positiva dall'anno scorso: "Siamo impegnati a portare avanti le nostre relazioni sulla base di fiducia reciproca, rispetto e sensibilità".
È improbabile un incontro Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, ma un vertice trilaterale è possibile. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in una intervista al Daily Caller. "Un incontro a tre potrebbe verificarsi. Un bilaterale non lo so, ma un trilaterale accadrà. Ma, sapete, a volte le persone non sono pronte". Il presidente Trump, nell'intervista al Daily Caller, ha annunciato di essere disponibile a utilizzare aerei statunitensi come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerra in Ucraina.
In Ucraina, il bollettino di guerra aggiornato registra attacchi russi record nelle regioni del Donetsk e di Zaporizhia, con un bilancio complessivo di 3 morti e decine di feriti. Lo riferisce il sito Ukrinform, aggiungendo che le Forze di difesa ucraine hanno ingaggiato 182 scontri con le forze russe lungo la linea del fronte, secondo il bollettino odierno dello Stato Maggiore delle Forze armate ucraine. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno ucciso due residenti della regione di Donetsk, a Sviatohirsk e Iverske, e ne hanno feriti altri sei. Lo ha annunciato su Telegram Vadym Filashkin, capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk. "Il 30 agosto, i russi hanno ucciso due residenti della regione di Donetsk: uno a Sviatohirsk e un altro a Iverske. Altre sei persone sono rimaste ferite nella regione nel corso della giornata", si legge nel comunicato. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala, le forze russe hanno ucciso 3.441 residenti della regione e ne hanno feriti 7.922. Nel contempo, le truppe russe hanno lanciato 391 attacchi nella regione di Zaporizhia in un solo giorno, colpendo 16 insediamenti. Una persona è stata uccisa e 37 sono rimaste ferite nei bombardamenti.
Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco notturno con droni nella regione di Odessa, danneggiando le infrastrutture energetiche. Il capo dell'Amministrazione militare regionale di Odessa, Oleh Kiper, lo ha riferito su Telegram. "La città di Chornomorsk e i suoi dintorni sono stati colpiti più duramente. L'attacco ha danneggiato le infrastrutture energetiche", ha scritto. Attualmente, oltre 29.000 utenti sono senza elettricità. I lavori di ripristino sono gia' iniziati e le infrastrutture critiche funzionano grazie ai generatori. Anche abitazioni private ed edifici amministrativi sono stati danneggiati. In alcune zone sono scoppiati incendi, ma sono stati prontamente spenti dai servizi di emergenza che segnalano un solo ferito.
Come precedentemente riportato da Ukrinform, le perdite complessive russe in combattimento nella guerra contro l'Ucraina dal 24 febbraio 2022 al 31 agosto 2025 ammontano a 1.082.140 uomini, di cui 810 nelle ultime 24 ore. I sistemi di difesa aerea russi hanno invece abbattuto 21 droni ucraini la scorsa notte, secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa russo. Di questi, 19 droni sono stati intercettati nel distretto federale meridionale, ovvero 11 droni nella regione di Volgograd e otto nella regione di Rostov. Due droni sono stati neutralizzati nel distretto federale centrale, uno nelle regioni di Belgorod e uno in quella di Bryansk.
Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Tianjin, prima tappa della sua visita di quattro giorni in Cina. Il leader russo visiterà la città cinese settentrionale e Pechino su invito del presidente cinese Xi Jinping. Una guardia d'onore ha accolto Putin all'aeroporto internazionale di Tianjin Binhai. È stato accolto da Chen Min'er, membro dell'Ufficio Politico del Partito Comunista Cinese e segretario del partito a Tianjin, dall'ambasciatore russo a Pechino Igor Morgulov e da alti funzionari diplomatici russi. Stasera, presso il Meijiang Convention and Exhibition Center di Tianjin, avrà inizio il vertice della Shanghai Cooperation Organization. Dopo una cerimonia di benvenuto e una sessione fotografica, i leader parteciperanno a un ricevimento e a un concerto.