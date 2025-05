Ucraina, drone russo colpisce un minibus di civili a Bipilonia: 9 morti e 4 feriti. “Cinico crimine di guerra”. Putin invita la Lega Araba a Mosca

05:36

Ex ambasciatrice Usa a Kiev: si è dimessa perché non d'accordo con Trump

La diplomatica Usa Bridget Brink, dimessasi dal suo incarico ad aprile, ha dichiarato di essersi di aver lasciato Kiev perché non era d'accordo con la politica estera del presidente Donald Trump. Lo spiega in un articolo pubblicato venerdì sul Detroit Free Press: "Sono appena tornata a casa nel Michigan dopo tre anni trascorsi nel lavoro più duro della mia vita: quello di ambasciatrice americana in Ucraina, a sostegno del nostro alleato democratico contro la brutale e immotivata aggressione della Russia. Ho servito con orgoglio cinque presidenti, repubblicani e democratici, per garantire che gli Stati Uniti fossero il Paese più forte e più grande che il mondo abbia mai conosciuto. Rispetto il diritto e la responsabilità del presidente di determinare la politica estera degli Stati Uniti, con i dovuti controlli e contrappesi da parte del Congresso. È compito del Ministero degli Esteri americano attuare tale politica. Purtroppo, la politica seguita fin dall'inizio dell'amministrazione Trump è stata quella di esercitare pressioni sulla vittima , l'Ucraina, piuttosto che sull'aggressore, la Russia" scrive secondo quanto riporta Detroit Free Press in una "opinion".

Dopo che Trump entrò in carica nel gennaio 2025 e promise di porre fine rapidamente alla guerra in Ucraina, le dichiarazioni pubbliche di Brink sono diventate molto più neutrali. Ad aprile è stata pubblicamente criticata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per quella che ha descritto come una debole risposta all'attacco missilistico russo sulla città di Kryvyi Rih, in cui sono morti undici adulti e nove bambini. Diversi giorni dopo, un portavoce del Dipartimento di Stato annunciò che Brink si sarebbe dimessa.