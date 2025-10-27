Ucraina, Trump: “Putin dovrebbe fermare la guerra anziché testare missili nucleari”

07:08

Ministero Difesa russo: distrutti 193 droni ucraini nella notte

Nella notte le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 193 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "La scorsa notte, sono stati sventati i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando 193 droni di tipo aereo diretti contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa", si legge nel messaggio. ''42 droni sono stati distrutti nel territorio della regione di Kaluga, 40 nel territorio della regione di Mosca, 32 nel territorio della regione di Tula, dieci nella regione di Kursk, sette nella regione di Orjol, quattro ciascuno nei territori di Rostov e Voronezh, due ciascuno nei territori di Orenburg e Tambov, uno ciascuno nei territori di Belgorod, Lipetsk e Samara'', ha specificato il ministero.

Nel corso del massiccio attacco di droni un autista di minibus è morto e cinque passeggeri sono rimasti feriti nel villaggio russo di Pogar. Lo ha riferito su Telegram Aleksandr Bogomaz, governatore della regione di Bryansk, al confine con l'Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, dei droni contati 47 hanno sorvolato la regione di Bryansk e 40 quella di Mosca, la maggior parte dei quali era diretta verso la capitale russa.