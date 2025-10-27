Ucraina, Trump: “Putin dovrebbe fermare la guerra anziché testare missili nucleari”

Roma, 27 ottobre 2025 – Massiccio fuoco incrociato tra Mosca e Kiev: 700 droni russi su Zaporizhzhia e raid nel Donetsk, mentre la difesa avversaria ha intercettato e distrutto 193 droni ucraini.
A bordo dell'aereo presidenziale diretto in Giappone, il presidente statunitense Donald Trump ha definito "inappropriato" l'annuncio del suo omologo russo Vladimir Putin sul test finale sul missile nucleare Burevestnik. “Putin dovrebbe porre fine alla guerra in Ucraina invece di testare missili”. Trump ha ricordato che il conflitto “avrebbe dovuto richiedere una settimana, invece entrerà presto nel suo quarto anno”.
Nella notte le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 193 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "La scorsa notte, sono stati sventati i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando 193 droni di tipo aereo diretti contro obiettivi situati nel territorio della Federazione Russa", si legge nel messaggio. ''42 droni sono stati distrutti nel territorio della regione di Kaluga, 40 nel territorio della regione di Mosca, 32 nel territorio della regione di Tula, dieci nella regione di Kursk, sette nella regione di Orjol, quattro ciascuno nei territori di Rostov e Voronezh, due ciascuno nei territori di Orenburg e Tambov, uno ciascuno nei territori di Belgorod, Lipetsk e Samara'', ha specificato il ministero.
Nel corso del massiccio attacco di droni un autista di minibus è morto e cinque passeggeri sono rimasti feriti nel villaggio russo di Pogar. Lo ha riferito su Telegram Aleksandr Bogomaz, governatore della regione di Bryansk, al confine con l'Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, dei droni contati 47 hanno sorvolato la regione di Bryansk e 40 quella di Mosca, la maggior parte dei quali era diretta verso la capitale russa.
Due donne sono morte e un'altra è rimasta ferita a causa dell'attacco di un drone a un edificio residenziale a Donetsk, nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Lo riferisce Denis Pushilin, capo della parte della regione ucraina sotto il controllo dei separatisti filorussi. È di un morto e un ferito il bilancio degli oltre 700 attacchi russi di ieri sulla regione di Zaporizhzhia, rendono noto oggi le autorità di Kiev citate dai media locali